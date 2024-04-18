Люди, ставшие жертвами стихии, получат поддержку

Им предоставят отсрочку платежей по кредитам и уплате налогов в бюджет.

фото из архива "КП"

– Всем гражданам, отнесенным к категории пострадавших от паводков, согласно спискам местных исполнительных органов будет предоставлена автоматическая отсрочка платежей по кредитам на три месяца с 1 апреля по 30 июня 2024 года, – на брифинге в СЦК проинформировал заместитель директора департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Кайрат Турымтаев.

По кредитам пострадавших граждан не будут начисляться штрафы и пени за просрочку платежей. Отсрочат платежи по кредитам с учетом поданного заявления и всем пострадавшим индивидуальным предпринимателям, а также субъектам малого и среднего бизнеса, хозяйственную деятельность которых нарушили паводки.

Как разъяснил главный специалист управления повышения финансовой грамотности департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР РК Мухамед Багдатулы, банки и МФО проведут индивидуальный анализ положения каждого пострадавшего заемщика для оценки влияния ущерба от стихии, нанесенного имуществу и личному хозяйству, доходам и финансовому положению заемщиков, на основе которого будут определены дополнительные меры персональной поддержки по кредитам.

Чтобы получить отсрочку по кредитам, заемщикам-физлицам не нужно обращаться в кредитную организацию. Проверить, есть ли заемщик в данном списке, можно, обратившись в местный исполнительный орган по месту жительства.

– Для отсрочки по кредитам представителям бизнеса необходимо написать заявление об этом и передать его в свой банк или МФО. В целях информирования пострадавших заемщиков о мерах помощи на официальных сайтах и аккаунтах кредитных организаций в социальных сетях публикуются конкретные алгоритмы подачи соответствующих заявлений и порядок проведения реструктуризации кредитов, – сообщил спикер.

Если достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа не удалось, заемщик вправе обратиться с официальным заявлением в АРРФР РК. При этом обязательно нужно предоставить подтверж­дение обращения заемщика в банк или МФО и недостижения взаимоприемлемого решения. Заявление должно быть в письменной форме либо отправлено посредством системы обращений e-Otinish.

Агентство на основании обращения заявителя проведет документальную проверку в отношении кредитора и предоставит оценку действий банку или МФО. Подробнее о том, как подать заявление, можно узнать, обратившить в колл-центр Агентства по номеру 1459.

Как проинформировал заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Сеилжан Ахметов, для налогоплательщиков, включенных акиматами в списки пострадавших граждан, изменится порядок регулирования налогового администрирования до 1 июля 2024 года.

Решено предоставить отсрочку уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам, наступающим в период с 1 марта по 30 июня 2024 года.

– Перенесены сроки сдачи налоговой отчетности, наступаю­щие в период с 1 марта по 30 июня 2024 года. Приостанавливается принятие обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и мер принудительного взыскания налоговой задолженности, – пояснил представитель КГД.

Кроме того продлены сроки исполнения уведомлений об устранении нарушений, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля, наступающие в период с 1 марта по 30 июня 2024 года. Приостанавливаются налоговые проверки (комплексные, тематические, встречные, хронометражные обследования), при этом срок приостановления не включается в сроки проверки и исковой давности.

Не будет начисляться пеня по неисполненным в срок налоговым обязательствам за период с 1 марта 2024 года до 1 июля 2024 года. В завершение Сеилжан Ахметов подчеркнул, что все эти меры распространяются на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года.

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