Люди зовут его Көктерек-аға…

– Там вместе с семьей я занимался лесом, пиломатериалами, выращиванием деревьев разных сортов. В Китае мало свободной земли, и вся она рационально используется, – рассказывает Еркин Пидахмет.

В Казахстане они сначала поселились в Талдыкоргане, а потом перебрались в ближайший к областному центру Коксуский район. Еркин поразился, как много в крае Жетысу хорошей свободной земли, и захотел продолжать выращивать деревья. Пошел к местным властям просить для этого участок. Руководство области его поддержало, более того – показали добрый десяток участков в разных ­аулах, где можно было создать рощи и выращивать овощи, как он хотел. Еркин Пидахмет выбрал село Мусабек.

– В первый раз я сюда при­ехал в 2005 году, привез саженцы яблони, чтобы посадить. Заметил, какая здесь благодатная земля и радушные люди, и решил постепенно наладить тут крестьянское хозяйство и перевезти семью, – говорит он.

В 2009-м Еркин Пидахмет с домочадцами, а это на данный момент жена Разия, трое сыновей и дочка, перебрались окончательно в это село. И сейчас у него здесь небольшое хозяйство по выращиванию овощей и красивейшая тополиная роща.

– Аул наш обдувается вет­рами, особенно с востока, и я решил создать естественную ветрозащитную полосу. ­Тополь выбрал, потому что он не капризный, быстро растет, от двух и выше мет­ров в год, ряды его ровные, если ­правильно ухаживать. Полоса у меня получилась в несколько рядов, каждый из которых 750 метров, – объяс­няет Еркин.

Сейчас он продолжает сажать деревья и цветы, построил на участке дом, облагораживает окрестности.

– Мы зовем его не Еркин, – говорит сельчанка Зиягуль Алибай. – Он для нас – пример истинного Человека труда, его в народе уважительно называют Көктерек-аға.

Еркин готов прийти на помощь каждому, кто нуждается в его знаниях садоводства, поделиться советом, саженцами. Кстати, после них еще порядка 70 семей кандасов приехали в село Мусабек.

– Село у нас дружное и работящее, – с улыбкой говорит Еркин Пидахмет. – Здесь приятно жить. Когда в основе существования созидательный труд и любовь к близким, это же всегда хорошо. У нас и живут такие люди – добрые, душевные, трудолюбивые.

В свою тополиную рощу приезжих он водит сфотографироваться, а когда его хвалят, смущается. Это, наверное, еще одно достоинство настоящего мужчины и крепкого хозяина – скромность, которое его очень украшает.