Люди зовут его Көктерек-аға… Статьи 19 марта 2025 г. 3:00 1 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу В гостеприимном селе Мусабек местный житель вырастил шесть тысяч тополей. Герой нашего повествования родился в казахской семье, проживавшей до середины двухтысячных годов в Китае. фото автора – Там вместе с семьей я занимался лесом, пиломатериалами, выращиванием деревьев разных сортов. В Китае мало свободной земли, и вся она рационально используется, – рассказывает Еркин Пидахмет. В Казахстане они сначала поселились в Талдыкоргане, а потом перебрались в ближайший к областному центру Коксуский район. Еркин поразился, как много в крае Жетысу хорошей свободной земли, и захотел продолжать выращивать деревья. Пошел к местным властям просить для этого участок. Руководство области его поддержало, более того – показали добрый десяток участков в разных аулах, где можно было создать рощи и выращивать овощи, как он хотел. Еркин Пидахмет выбрал село Мусабек. – В первый раз я сюда приехал в 2005 году, привез саженцы яблони, чтобы посадить. Заметил, какая здесь благодатная земля и радушные люди, и решил постепенно наладить тут крестьянское хозяйство и перевезти семью, – говорит он. В 2009-м Еркин Пидахмет с домочадцами, а это на данный момент жена Разия, трое сыновей и дочка, перебрались окончательно в это село. И сейчас у него здесь небольшое хозяйство по выращиванию овощей и красивейшая тополиная роща. – Аул наш обдувается ветрами, особенно с востока, и я решил создать естественную ветрозащитную полосу. Тополь выбрал, потому что он не капризный, быстро растет, от двух и выше метров в год, ряды его ровные, если правильно ухаживать. Полоса у меня получилась в несколько рядов, каждый из которых 750 метров, – объясняет Еркин. Сейчас он продолжает сажать деревья и цветы, построил на участке дом, облагораживает окрестности. – Мы зовем его не Еркин, – говорит сельчанка Зиягуль Алибай. – Он для нас – пример истинного Человека труда, его в народе уважительно называют Көктерек-аға. Еркин готов прийти на помощь каждому, кто нуждается в его знаниях садоводства, поделиться советом, саженцами. Кстати, после них еще порядка 70 семей кандасов приехали в село Мусабек. – Село у нас дружное и работящее, – с улыбкой говорит Еркин Пидахмет. – Здесь приятно жить. Когда в основе существования созидательный труд и любовь к близким, это же всегда хорошо. У нас и живут такие люди – добрые, душевные, трудолюбивые. В свою тополиную рощу приезжих он водит сфотографироваться, а когда его хвалят, смущается. Это, наверное, еще одно достоинство настоящего мужчины и крепкого хозяина – скромность, которое его очень украшает. #село #лес #Мусабек #Көктерек-аға #Еркин Пидахмет