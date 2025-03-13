Магнит для инвесторов

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Северном Казахстане на площадке СЭЗ «Qyzyljar» успешно реализуются 15 крупных проектов, которые предполагают создание 3 000 новых рабочих мест и привлечение 275 млрд тенге инвестиций.

фото акимата СКО

К примеру, российская компания «Бейкертон» возводит фабрику кондитерских изделий стоимостью 37 млрд тенге. По окончании строи­тельства на объекте будет трудоус-троено 380 человек.

Китайский инвестор запускает сборочное производство тракторов и сельхозтехники. 70 млрд тенге в деревообрабатывающее произ­водство вкладывает компания Ultradecor Trading Kazakhstan – «дочка» многоотраслевого катарского холдинга. Это открывает перспективы создания в области мебельного кластера. Отечественные инвесторы строят в СЭЗ грибную ферму, чтобы снабжать Северный Казахстан и республику свежими продуктами.

Напомним, специальная экономическая зона (СЭЗ) расположена в Петропавловске и занимает площадь 197,3 га. Ее цель – ускоренное развитие региона, привлечение инвестиций, создание высокотехнологичных производств и новых рабочих мест. СЭЗ поделена на четыре субзоны, где работают как казахстанские, так и иностранные инвесторы.

Компании получают налоговые льготы, освобождены от таможенных пошлин и имеют доступ к готовым инженерным коммуникациям. С 2024 года эти льготы стали дифференцированными в зависимости от объема инвес­тиций.

На территории СЭЗ действует также система «одного окна», где представлены налоговая, таможенная, миграционная службы и другие госорганы.

Созданная в 2019 году СЭЗ значительно расширилась: с четырех до 20 участников. Среди них – немецкая Claas, российские и турецкие компании, а также инвесторы из Китая и Италии. Сейчас зона заполнена на 80%, а инфраструктура активно развивается при поддерж­ке Правительства.

#СКО #СЭЗ #инвесторы #Qyzyljar

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