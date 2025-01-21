Макрон предложил Европе увеличить расходы на оборону

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

С таким заявлением он выступил в день инаугурации Дональда Трампа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу «проснуться» и увеличить расходы на оборону, чтобы снизить зависимость от США в вопросах безопасности после возвращения к власти президента Дональда Трампа.

Выступая перед французскими военными на западе страны, французский президент подчеркнул, что Европе необходимо адаптироваться к меняющимся угрозам и новым приоритетам внешней политики США, особенно в отношении Украины, назвав инаугурацию Трампа «возможностью для европейского стратегического пробуждения».

«Что мы будем делать в Европе завтра, если наш американский союзник выведет свои военные корабли из Средиземноморья? — спросил он. — Если они отправят свои истребители из Атлантики в Тихий океан?»

Макрон также подчеркнул необходимость стратегической бдительности в более широком смысле, приведя в пример некоторые заявления Трампа, сделанные им в последние недели.