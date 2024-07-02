Мальчик в гипсе вынес из горящего дома младшего брата в Кокшетау

Фото: ДЧС Акмолинской области

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области состоялось награждение Артура Гаитова, проявившего героизм на пожаре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Артур Гаитов героем себя не считает, однако его действия при пожаре в доме, вызывают уважение.

Когда случилась беда, он, не растерявшись, отключил электричество в доме, вызвал пожарных и взяв на руки годовалого брата, покинул дом через окно. Все это он проделал с гипсом на ноге, до этого мальчик получил травму, играя в футбол.

По приказу министра по ЧС РК 10-летнему герою была вручена медаль «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін». Вручил награду заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Асхат Акильжанов.

Кстати, школьник для себя решил, что в будущем он станет спасателем.