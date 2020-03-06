Маленькая страна

Атмосфера чуда

Татьяна Ромашихина живет как в сказке. Ее квартира – это кусочек страны чудес, в которую попала юная Алиса – героиня книги английского писателя Льюиса Кэрролла. Первое, что бросается в глаза, когда входишь в дом, – это усыпанный красными и белыми розами потолок в коридоре. Они искусственные, но связь со сказкой от этого не теряется. Сразу вспоминаешь о злой Червонной королеве, которая приказывала слугам перекрасить розы в саду то в красный, то в белый цвет.

Потолок на кухне отделан плиткой с изображением шахматных фигур и наклеенных игральных карт. Интерьер дополняет клетчатый плафон и черно-белый кухонный гарнитур, который художница Татьяна Ромашихина декорировала своими руками. На дверцах шкафчиков акриловыми красками она нарисовала сказочных героев – Черного короля, Червонную королеву, Мартовского зайца и улыбку Чеширского кота. А полочку со специями украшает цитата из сказки: «От перца – перчат, от горчицы – огорчаются, от уксуса – куксятся, от вина – винятся, от лука – лукавят, от сдобы – доб­реют». Такой декор очень удобен в быту. Если краски поблекнут или картинки наскучат, то их можно легко стереть и нарисовать новые.

– Поначалу, когда мы с мужем только купили квартиру, хотели сделать оранжевую кухню, – рассказывает коллекционер Татьяна Ромашихина. – Пошли в магазин за гарнитуром и увидели вот этот, черно-белый, довольно простенький и недорогой. Мне он очень понравился. Я повернулась к мужу и спросила: «Ну что, возвращаемся к «Алисе в стране чудес»? Он ответил: «Легко!» И вот с этого момента все пошло по-серьезному.

В зале Татьяна обустроила уютный уголок, похожий на тот, что был в доме Алисы: мягкое кресло с теплым пледом, торшер и камин. Он, конечно, не настоящий, электрический, но это ничуть не портит сказочную атмосферу.

– С чего началось мое увлечение «Алисой в стране чудес»? С чаепития, – улыбается Татьяна. – Я очень люблю чай. Ко мне час­то ходят гости. У меня чай пьют все, даже те, кто не особенно его любит. Мне даже подруги говорят, что дома они не выпили бы столько чаю, сколько пьют у меня. В общем, у нас происходит безумное чаепитие. Почти как в сказке.

Татьяна работает, но при этом успевает уделять время своим детям. У нее их пятеро. С помощью книг, картин, рукоделия и домашнего дизайна она прививает им любовь к прекрас­ному.

– Мне нравится, что мои дети живут в красоте, – говорит художница. – И я очень читающий человек. У меня цель – прочитать как минимум 2–3 книги в месяц. В доме много книг, в том чис­ле и детс­ких. Не могу сказать, что «Алиса в стране чудес» – это моя любимая сказка. Кто-то считает ее глупой, но я с ними не согласна. Убеждена, что эта сказка не столько для детей, сколько для взрослых. Ее начи­наешь понимать только тогда, когда знакомишься с лич­ностью писателя и с эпохой, в которой он жил. Я много об этом знаю. Вот, например, в книге есть персонаж Додо. Это диковинная птица с длинным клювом. Оказывается, она олицетворяет самого автора. Почему? Потому что настоящая фамилия Кэрролла – Доджсон. Писатель заи­кался. Ему было тяжело выговорить свою фамилию. Поэтому он сокращал ее и говорил: «Додсон».

Сделано вручную

В коллекции Татьяны Ромашихиной более 100 предметов, так или иначе связанных с тематикой сказки «Алиса в стране чудес». Поначалу она создавала их из подручных материалов. Первым экземпляром стала импровизированная кухонная полочка, в которую благодаря хозяйской смекалке превратился обычный маленький деревянный табурет.

– Я выкрасила его красиво, на сидение приклеила блюдце и чашку, – рассказывает мастерица. – Потом перевернула этот табурет и повесила его на стену как полочку. Получилось очень оригинально. Мы использовали ее как подставку для посуды или кухонных мелочей. А вообще это символ, напоминающий о том эпизоде из книги, когда Алиса попадает в кроличью нору и падает, а вслед за ней летят разные предметы – шкафы, тарелки, чашки, блюдца.

Еще один символ кроличьей норы из коллекции Татьяны – это клетчатый коврик с черным кругом в центре. На первый взгляд он кажется обычным. Но если приглядеться, то создается интересный оптический эффект: черный круг на ковре превращается в дыру, в которую можно провалиться.

Своими руками Татьяна превращает старую мебель в сказочную. Знакомые отдали ей отживший свое деревянный столик на тоненьких резных ножках. Художница его отреставрировала, в центре нарисовала шахматную доску, а по краям – Алису, Мартовского зайца с часами на цепочке, Чеширского кота, Шляпника и его помощников – Труляля и Траляля. Дети Татьяны с удовольст­вием играют в шахматы за этим ярким столиком.

– В моей коллекции есть еще консоль – тумбочка на длинных ножках 1960-х годов. Ее мы перед Новым годом нашли на улице, – продолжает коллекционер. – Это произошло случайно. Мы с мужем повели детей в спортивную секцию. Идем и видим: стоит она! Даже не на мусорной площадке, а во дворе дома. Мы дождались, когда закончится занятие, и вмес­те с сыновья­ми пошли обратно за консолью. Она нас как будто ждала! Мы положили ее на санки. Муж их вез, а я и дети с трех сторон ее придерживали. И вдруг у консоли отломилась ножка!

Но новая хозяйка ее починила, отреставрировала и расписала сценами из «Алисы в стране чудес». Обновленная консоль органично вписалась в «сказочный» интерьер квартиры Татьяны Ромашихиной.

Изюминка в коллекции художницы – это серебряная коллекционная монета, выпущенная к 150-летию публикации книги «Алиса в стране чудес». Ее отчеканили на австралийском монетном дворе по заказу правительства Тувалу – маленького государст­ва в Полинезии. На одной стороне монеты размещен портрет королевы Великобритании Елизаветы II, а на другой – Алиса с волшебной жидкостью «Выпей меня», Чеширский кот и Заяц с часами. Она довольно тяжелая: весит 62 грамма. Все из-за того, что в монету встроены часы. Их батарейка рассчитана на три года, после этого ее придется заменить.

– Нельзя сказать, что я искала эту монету целенаправленно, – говорит коллекционер. – Я увидела ее в Интернете, а потом пошла в банк у нас, в Темиртау, и узнала, что она там есть. Я очень хотела купить эту монету. Помню, муж мне сказал: «Подожди до лета». Я ему: «Ты в своем уме? До лета ее не будет!» Он подумал несколько минут и сказал: «Ладно! Пойдем, заберем!»

Цену коллекционер не озвучивает, но сейчас через Интернет ее можно купить за 50 тыс. тенге. Позже в коллекции появилась еще одна серебряная монета. На этом нумизматические приоб­ретения Татьяны закончились. Слишком уж это накладно, да и к искусству имеет весьма скромное отношение.

Безумный шляпник и кот

Экспонатами «сказочной» коллекции стали и те вещи, которые Татьяне подарили друзья, или те, что она купила в интернет-магазинах – подушки, пледы, скатерти и шторы с изображением Алисы и других героев, статуэтки, сумки, картины и, конечно же, книги. Среди пос­ледних есть весьма занятные экземпляры. Один из них – это книга-панорама с объемными картинками. Другая, похожая на альбом, включает в себя сразу три сказки об Алисе.

– Первая – это оригинал. То есть сказка на английском языке, – поясняет наша героиня, бережно листая страницы книги. – Вторая – это перевод на русский язык, который был сделан в 1879 году. Имя переводчика до сих пор остается неизвестным. Интересно, что сказку назвали «Соня в царстве Дива». Впервые она была издана в московской типографии Анатолия Мамонтова небольшим тиражом. Тогда публика ее не поняла и быстро забыла. Третья сказка – это перевод «Алисы в стране чудес» Александ­ры Рождественской. Именно его читаем мы и наши дети.

Татьяна Ромашихина собирает не только предметы, связанные со сказкой, но еще и любопытные факты о книге и ее авторе. Например, ей известно, почему Кэрролл назвал своего Шляпника безумным.

– Оказывается, 200 лет назад, когда жил писатель, шляпы делали из фетра и других материалов, которые пропитывали ртутью, – рассказывает Татьяна. – Мастера, работая над заказами от модников, были вынуждены дышать вредными парами и становились немножко безумными. Мало того, они жили недолго и умирали от отравления ртутью.

Почему Чеширский кот в книге Кэрролла улыбает­ся, хотя усатые-полосатые этого делать не умеют? На этот вопрос сущест­вует два вариан­та ответа. Первый связан с родиной Льюиса Кэрролла. Он родился в графстве Чешир, где над дверями питейных заведений часто рисовали улыбающихся котов. На самом деле, это должны были быть оскалившие пасти львы или леопарды. Но местные художники хищников не видели, поэтому рисовали котов с улыбками в 32 зуба. Другое объяс­нение касается сыра, который изготавливали в графстве Чешир. Его катали, придавая продукту форму, напоминающую голову большого улыбающегося кота.

Нашей героине известно и то, почему в сказке Алиса разговаривает с грибами и животными, а они ей отвечают. Татьяна знает, почему писатель наделил свою героиню свойством то уменьшаться, то увеличиваться в размерах. Может показаться, что он употреблял наркотические средства, но это не так.

– Льюис Кэрролл был талант­ливым математиком, но при этом страдал неврологической болезнью, которую врачи поз­же назвали синдромом Алисы в стране чудес, – говорит наша собеседница. – Он неправильно воспринимал и ощущал свое тело. Ему могло казаться, что его рука выросла и достает до пола, а нога, наоборот, стала короче. В такое состояние он впадал временами, а потом, видимо, переносил свои зрительные образы и ощущения на бумагу.

Татьяна не держит свою коллекцию под замком. Наоборот, она показывает ее и рассказывает о ней всем желающим. Сейчас большинство экспонатов выс­тавлено в Темиртауском историко-краеведческом музее. Сюда приходят взрослые и дети, чтобы окунуться в атмосферу сказки.

– Мое увлечение «Алисой в стране чудес» приносит мне удовлетворение, – признается Татьяна. – Когда я получаю новый «сказочный» предмет, я радуюсь, как ребенок. Потом я ищу о нем информацию, читаю, узнаю что-то новое. Знаете, жизнь у нас одна. Я хочу в старости рассказывать внукам что-нибудь интересное, а не только сидеть на лавочке и семечки щелкать.