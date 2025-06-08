Ранее на заседании Совета безопасности РК по вопросам развития транспортно-логистической отрасли Президент объявил ему выговор, передает Kazpravda.kz

Фото: primeminister.kz

Указом Главы государства Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности Министра транспорта Республики Казахстан, сообщает Акорда.

Марат Карабаев родился 4 июля 1987 года.

В 2010 году окончил университет Уорвик (Великобритания) по программе "Болашақ" - специальность "производственно-системная инженерия", в 2015 году окончил Таразский государственный университет имени Дулати по специальности "экономика".

С 2011 по 2013 год работал в Министерстве сельского хозяйства, Министерстве индустрии и новых технологий на должностях эксперта и главного эксперта.

С 2013 года работал в Департаменте транзитной и транспортной логистики Министерства транспорта и коммуникаций на должности руководителя управления.

В 2014 году – заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области.

С ноября 2015 по 2017 год работал на должности руководителя Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.

С мая 2018 по июль 2020 года – директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

С июля 2020 года по июль 2021 года - председатель Комитета индустриального развития МИИР.

С июля 2021 года по январь 2023 года - вице-министр индустрии и инфраструктурного развития.

С января по сентябрь 2023 года - министр индустрии и инфраструктурного развития.

2 сентября 2023 года назначен министром транспорта.

14 мая 2025 года на заседании Совета безопасности Республики Казахстан по вопросам развития транспортно-логистической отрасли Президент объявил выговор министру Карабаеву.