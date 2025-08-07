Указом Главы государства Баймухан Маргулан Бакытулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, Постоянным представителем Республики Казахстан при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Менеджер по вопросам маркетинга и коммерции компании «Daewoo Electronics» (1996 - 1997);

Специалист, советник, региональный директор (страны Южного Кавказа и Центральной Азии) отдела экспорта компании «River System Ltd.» (1997 - 1999);

Атташе, III секретарь Департамента международного экономического сотрудничества Министерство иностранных дел РК (1999 - 2001);

Атташе-консул, III секретарь, II секретарь Посольства РК в Республике Польша (2001 - 2005);

Советник, начальник отдела международных организаций, отдела военно-политического сотрудничества Департамента по делам СНГ Министерства иностранных дел РК (2005 - 2007);

Советник, советник-посланник Посольства РК в Республике Польша (2007 - 2013);

Заместитель председателя Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерство иностранных дел РК (2013-2015);

Спикер Международного Клуба «Toastmaster International» (2015);

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Польша;

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (12.2019 - 04.2021);

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, глава представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) (04.2021 - 05.07.2025);

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству (10.2021 - 05.07.2025);

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, Постоянный представитель РК при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) (с 07.08.2025)