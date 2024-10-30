Президент Международной федерации дзюдо ознакомился со спортивной инфраструктурой Астаны

Первым пунктом визита Мариуса Визера стал Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, открытый в 2019 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото: Минтуризма и спорта РК

Этот уникальный спортивный объект оснащен современной инфраструктурой, необходимой для проведения международных соревнований по таким видам спорта, как греко-римская, вольная и женская борьба, дзюдо, карате, тхэквондо и смешанные единоборства. В ходе посещения глава IJF также ознакомился с ходом строительства Национального спортивного университета, завершение которого запланировано на конец 2025 года.

В ходе ознакомительного вояжа состоялась встреча с перспективными борцами и ведущими казахстанскими спортсменами, среди которых были бронзовый призер и Олимпийских игр в Париже Гусман Кыргызбаев, чемпионка Паралимпийских игр в Париже Акмарал Науатбек, призер чемпионатов мира и Азии Абиба Абужакынова, а также чемпион мира 2009 года Максим Раков. Участниками были подняты актуальные вопросы развития дзюдо в Казахстане и его продвижение на международной арене.