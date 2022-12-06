Маршрут электрички Конаев – Алматы изменят с 11 декабря

В ближайшее время состоится тендер на 2023 год по субсидированию расходов перевозчика по данному маршруту. Пока финансирование по этому маршруту осуществляется до конца года за счет национального перевозчика.

Фото: пресс-служба МИИР РК

С 11 декабря текущего года маршрут пригородного поезда №6907/6906 сообщением «Конаев-Алматы-1» будет продлен до станции Алматы-2, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «Пассажирские перевозки».

«Состав будет курсировать ежедневно. Отправка из Конаева в 05.27, обратно из Алматы-2 - в 18.40. Время в пути 1 час 50 минут.

Приобрести проездные документы (билеты) можно онлайн через сайт BILET.RAILWAYS.KZ, мобильное приложение «Билеты ҚТЖ» или в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки», расположенных на ж/д вокзалах», - рассказали в пресс-службе компании.

Также сообщается, что в настоящее время совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и акиматом Алматинской области ведется подготовка к проведению тендера на 2023 год по субсидированию расходов перевозчика по данному маршруту. Пока финансирование по этому маршруту осуществляется до конца года за счет национального перевозчика.

Напомним, пригородный маршрут Конаев-Алматы запустили 11 ноября.