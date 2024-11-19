Машиностроитель до мозга костей

Без малого полвека трудится он на поприще технического конструирования, из них 30 лет – на машиностроительном заводе АО «Келет», ставшем для него вторым домом. Здесь Александр Владимирович прошел большой путь.

Основанное в 1992 году предприятие «Келет» выросло из малого частного производства в акционерное общество. Сегодня здесь выпускают общепромышленное и бытовое оборудование, в том числе широкую номенклатуру насосов, вентиляторов, электродвигателей, компрессоров, обогревателей, запорно-регулирующей арматуры.

Мы приехали на завод в самом разгаре рабочего дня. Инженера Александра Мелехова застали в небольшой комнате при экспериментальном цехе за изучением рабочих чертежей – выпуск нестандарт­ной продукции тесно взаимоувязан с деятельностью заводского конструкторского бюро.

Как отметил ветеран машиностроения, жизнь каждого нового заказа начинается именно с проектирования, подготовки технической документации, расчетов, решения сложных инженерно-конструкторских задач. К сожалению, сегодня многие даже не слышали о такой профессии, как конструктор. А ведь именно эти специалисты разрабатывают проекты, создают чертежи изделий, по которым потом изготавливается реальное оборудование, говорит Александр Владимирович.

Сейчас на производстве в основном работают люди пенсионного и предпенсионного возраста. Будет ли им замена – большой вопрос. Практически невозможно найти конструкторов, а также фрезеровщиков, токарей-станочников.

Чтобы сохранить действующие в отрасл­и производства, следует срочно готовить квалифицированные кадры. Ведь на то, чтобы стать настоящим профи, необходимо время. Лет пять минимум, уверен Александр Мелехов. И на вопрос о том, ценится ли труд таких специалистов по достоинству, он ответил кратко и безапелляционно: конечно!

Что касается самого Александра Владимировича, то, по его словам, он продолжает династию «технарей» в третьем поколении. Отец его был слесарем-инструментальщиком, а дед работал начальником цеха на одном из предприятий Свердловска.

Свой трудовой путь ветеран отрасли начал после профессионально-технического училища, устроившись электросварщиком 3-го разряда на завод «Электробытприбор», на котором дорос до директора сборочного производства. Затем заочно окончил Казахский политехнический институт им. Ленина (ныне – Satbayev University) по специальности «инженер-механик».

В конце 1990-х его пригласили на машиностроительный завод «Келет», который тогда только начинал свою деятельность. Можно сказать, что вместе с эволюционным путем предприятия совершенствовался в организационных и инженерных компетенциях и наш герой.

Если тогда на частном машиностроительном предприятии выпускалось три-четыре наименования продукции, то сегодня – уже более 3 000 видов, включая оборудование для создания и поддержания комфортных условий в жилых, офисных и промышленных помещениях. Среди них – высокотехнологичные агрегаты с большой долей автоматизации и высокой производительности.

По словам инженера, уникальность экс­периментального цеха состоит в том, что каждый раз здесь изготавливают и собирают штучные изделия.

Одна из недавних разработок – поддонная насосная станция для орошения. К каж­дому заказу необходим нестандартный подход, а конечный результат зависит от четкого взаимодействия с другими подраз­делениями завода.

Ветеран вспоминает, что контейнерные насосные станции начинали выпускать еще в начале нулевых, однако сегодня они стали намного сложней. Из других крупных и разовых проектов был элект­роводонагреватель мощностью 750 кВт, но теперь появилось предложение сконструировать аналогичный агрегат, только теперь уже на 1 000 кВт.

– Каждый рабочий день в экспериментальном цехе начинается с вечера предыдущего дня, – рассказал Александр Владимирович. – Обговаривается план работы, который предстоит сделать завтра.

Как истинный человек дела инженер Мелехов не особо разговорчив. К нашей удаче, в экспериментальный цех заглянул главный инженер машиностроительного завода Владимир Мищенко. Разумеется, мы не упустили возможность расспросить его о коллеге.

По словам главного инженера, ветеран машиностроения Александр Мелехов превосходно справляется со своими обязанностями, ежедневно решая множество производственных задач.

– Он скромен и альтруистичен: всецело отдается работе, – подчеркнул руководитель инженерной службы завода. – Приходит на завод чуть свет и не уходит домой, пока не будут выполнены все запланированные дела.

Он инженер и производственник до мозга костей. Привык принимать самое деятельное участие в производственной жизни предприя­тия, проявляя профессионализм, инициа­тиву, требовательность к себе и своим подчиненным. Все, что конструируется и выпускается на заводе, не происходит без его участия. Особенно в экспериментальных видах оборудования, которое рождается с «чистого листа».

Поскольку заказ должен быть выполнен в срок, важен каждый час работы, а значит, нужно в оперативном порядке принимать верные, взвешенные решения, что и делает руководитель экспериментального цеха ежедневно. Александр Владимирович – настоящий гуру своего дела! Так несколько цветисто, но, по сути, точно охарактеризовал потомственного «технаря» главный инженер.

По словам Владимира Мищенко, таких профессионалов, как Александр Владимирович, сегодня мало не только на машиностроительном заводе, но и в отрасли, и в стране.

– Если бы таких людей можно было бы как-то клонировать, – улыбнулся главный, – мы жили бы совсем в других условиях. Так что медаль «Ерен еңбегі үшін», полученная им накануне Дня Республики, – заслуженная награда за добросовестный труд.

Александр Мелехов благодаря трудолюбию, знаниям, ответственности пользуется уважением в коллективе. На протяжении 20 лет является наставником молодежи, передавая ей свои знания, опыт. А как известно, именно наставники на производстве всегда играли ключевую роль в передаче профессиональных навыков и умений, накопленных годами работы. Более того, именно ветераны производства своим отношением к труду формируют особую рабочую атмосферу, основанную на сплоченности коллектива, ответственности и добросовестности.

Напоследок, уже завершая знакомство с экспериментальным цехом, мы отвлек­ли на несколько минут от дел и рабочих, побеседовали с ними. По их общему мнению, Александр Владимирович – добросовестный руководитель, под его началом они получили не только бесценный опыт в сборке оборудования, но и усвоили верный подход к работе. Он бескорыстно делится своими знаниями и опытом. Для него важно не просто в срок выдать спецзаказ, но и выполнить работу на высоком уровне.

В частности, сварщик по металлоконструкциям Садырхан Урганичбаев вспоминает, что, когда он устроился в экспериментальный цех, в его работе на первых порах было много недочетов.

– Со временем Александр Владимирович научил меня всем тонкостям сварки, мы много практиковались. Он всегда говорил об ответственности и подчеркивал, что важен каждый этап работы. С ним можно обсудить любой вопрос. Работа под его руководством – настоящая школа для молодых рабочих, – отметил Садырхан.

На заводе ценят профессионализм инженера. Александр Мелехов участвовал в разработке, внедрении и налаживании массового выпуска многих видов продукции. При его непосредственном участии с 2000 года организовано собственное сертифицированное производство электронагревателей, с 2010-го – автоматических насосных станций.

При его непосредственном участии завод оснастили высокотехнологичными автоматизированными станками. В частности, в работу запущены два роботизированных сварочных комплекса германской компании KUKA. Они доказали свою высокую эффективность при выполнении операций с высокой точностью, качеством, скоростью металлообработки.

По словам главного инженера, завод развивается, день ото дня наращиваются объемы производства и сбыта. Это говорит о том, что продукция предприятия востребована и конкурентоспособна, в чем есть немалая заслуга ветерана машиностроения Александра Мелехова.