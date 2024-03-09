Соцсеть Х уже на следующей неделе представит свой аналог видеохостинга для SmartTV, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Социальная сеть X, принадлежащая американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску, планирует запустить на следующей неделе приложение для SmartTV, функционал которого будет схож с приложением YouTube, сообщает журнал Fortune со ссылкой на источники.

«В попытке конкурировать с YouTube и переосмыслить себя как видеоплатформу компания X Илона Маска запускает телевизионное приложение для SmartTV Amazon и Samsung... Компания планирует запустить приложение на следующей неделе... оно выглядит "идентично" телевизионному приложению YouTube», - пишет издание.

По словам анонимного источника, Маск нацелен на конкуренцию с YouTube.