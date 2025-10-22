По мнению миллиардера Илона Маска, у людей отпадет необходимость работать, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем все рабочие места будут заняты роботами и искусственным интеллектом (ИИ). Об этом 22 октября он написал в соцсети X.

«ИИ и роботы заменят все рабочие места», — написал Маск в ответ на пост американского предпринимателя Джейсона Калаканиса, который поделился материалом о планах компании Amazon автоматизировать 75% своих рабочих операций

По его словам, в будущем работа будет необязательной. Тогда люди смогут заниматься такими делами, как, например, выращивание собственных овощей, вместо того чтобы покупать их в магазинах.

Предприниматель 30 сентября объявил о создании информационного ресурса на базе искусственного интеллекта (ИИ) Grok. Тогда он отметил, что этот шаг необходим на пути к конечной цели AI — познанию Вселенной.