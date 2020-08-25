Маски сорваны

И все-таки уровень когнитивного диссонанса в обществе сегодня зашкаливает. В глобальном масштабе с обрушением на мир пандемии коронавируса стоимость человеческой жизни многократно возросла, при этом у абсолютного большинства наблюдается вырождение важнейшего инстинкта – инстинкта самосохранения.Наплевательское отношение людей к своей земле и окружающему миру мы наблюдаем уже давно. Оно выражается во всем: начиная от заплеванного асфальта и заканчивая многотонными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и воду. Возможно, кому-то кажется, что тяжкие последствия от таких действий аукнутся нескоро, через поколения – тогда, когда нас не будет. Действительно, беду не потрогаешь, не увидишь, не прочувствуешь в настоящий момент.Зато есть коронавирус, который властвует здесь и сейчас, уносит жизни родных и близких, отравляет жизнь тем, кто выжил, но перенес болезнь не в самом легком ее виде. Людям разъяснили правила, по которым следует жить. Они прос­ты – носить маски и мыть руки. Казалось бы, что может быть проще в борьбе со страшным врагом? Но если враг невидим, значит, его не существует – так до сих пор думают многие.Быть может, прошло не так много времени для истории, но вполне достаточно для того, чтобы уже сделать элементарные выводы, перелопатить большой пласт информации, касающейся опасности и влияния на организм людей COVID-19. Но, как показывает практика, большинство не смотрит и не читает ничего, кроме развлекательного контента. Зачем забивать голову лишними знаниями? Глупость набирает силу, давя в сознании все рациональное.Люди продолжают носить маски на подбородках в общественных местах, ругаться с продавцами и водителями автобусов за свое право ходить без средств защиты, заражая других людей и живя в мире инфантильных ценностей. Масла в огонь добавляют ковид-диссиденты в социальных сетях, имеющие миллионы подписчиков. Они – яркий пример того, как одна спичка поджигает сотни гектаров леса. А это не что иное, как преступление!В Интернете есть красноречивая инфографика, которая показывает процент передачи вируса от носителя к здоровому человеку. В случае если носитель КВИ будет ходить без маски, а здоровый с маской, вероятность передачи вируса составляет 70%. В случае если носитель будет в маске, а здоровый без, вероятность передачи инфекции составит 5%. И, наконец, в случае ношения масок обоими вероятность передачи вируса составит лишь 1,5%. Не имеющий симптомов болезни человек, который по всем внешним критериям является здоровым, способен распространять вирус. Пожалуй, это все, что необходимо знать о COVID-19.Послабление карантина не отменяет существование вируса, он по-прежнему среди нас. Закрытие городов на карантин способствует уменьшению нагрузки на систему здравоохранения, выход из него или послабление карантинных мер – необходимая мера для удержания экономики на плаву. Наше общест­во мыслит по-другому: отмена карантина – победа над вирусом, закрытие на карантин – плохая работа государства.Проявить свой патриотизм, заключающийся не только в любви к родине, но и в любви к своей семье, друзьям, коллегам, соседям, может каждый. Надев маску, можно спасти своих родителей, дедушек и бабушек, которые находятся в особой группе риска, остановить цепь передачи вируса. Неудобно носить маску? Поверьте, неудобств с подключенным аппаратом ИВЛ гораздо больше. Неудобно носить маску? Напишите отказ от медицинской помощи, когда заболеете. Она понадобится другим, заразившимся от вас. Будьте благоразумны и будьте здоровы!