Маски сорваны

И все-таки уровень когнитивного диссонанса в обществе сегодня зашкаливает. В глобальном масштабе с обрушением на мир пандемии коронавируса стоимость человеческой жизни многократно возросла, при этом у абсолютного большинства наблюдается вырождение важнейшего инстинкта – инстинкта самосохранения.
Наплевательское отношение людей к своей земле и окружающему миру мы наблюдаем уже давно. Оно выражается во всем: начиная от заплеванного асфальта и заканчивая многотонными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и воду. Возможно, кому-то кажется, что тяжкие последствия от таких действий аукнутся нескоро, через поколения – тогда, когда нас не будет. Действительно, беду не потрогаешь, не увидишь, не прочувствуешь в настоящий момент.
Зато есть коронавирус, который властвует здесь и сейчас, уносит жизни родных и близких, отравляет жизнь тем, кто выжил, но перенес болезнь не в самом легком ее виде. Людям разъяснили правила, по которым следует жить. Они просты – носить маски и мыть руки. Казалось бы, что может быть проще в борьбе со страшным врагом? Но если враг невидим, значит, его не существует – так до сих пор думают многие.
Быть может, прошло не так много времени для истории, но вполне достаточно для того, чтобы уже сделать элементарные выводы, перелопатить большой пласт информации, касающейся опасности и влияния на организм людей COVID-19. Но, как показывает практика, большинство не смотрит и не читает ничего, кроме развлекательного контента. Зачем забивать голову лишними знаниями? Глупость набирает силу, давя в сознании все рациональное.
Люди продолжают носить маски на подбородках в общественных местах, ругаться с продавцами и водителями автобусов за свое право ходить без средств защиты, заражая других людей и живя в мире инфантильных ценностей. Масла в огонь добавляют ковид-диссиденты в социальных сетях, имеющие миллионы подписчиков. Они – яркий пример того, как одна спичка поджигает сотни гектаров леса. А это не что иное, как преступление!
В Интернете есть красноречивая инфографика, которая показывает процент передачи вируса от носителя к здоровому человеку. В случае если носитель КВИ будет ходить без маски, а здоровый с маской, вероятность передачи вируса составляет 70%. В случае если носитель будет в маске, а здоровый без, вероятность передачи инфекции составит 5%. И, наконец, в случае ношения масок обоими вероятность передачи вируса составит лишь 1,5%. Не имеющий симптомов болезни человек, который по всем внешним критериям является здоровым, способен распространять вирус. Пожалуй, это все, что необходимо знать о COVID-19.
Послабление карантина не отменяет существование вируса, он по-прежнему среди нас. Закрытие городов на карантин способствует уменьшению нагрузки на систему здравоохранения, выход из него или послабление карантинных мер – необходимая мера для удержания экономики на плаву. Наше общество мыслит по-другому: отмена карантина – победа над вирусом, закрытие на карантин – плохая работа государства.
Проявить свой патриотизм, заключающийся не только в любви к родине, но и в любви к своей семье, друзьям, коллегам, соседям, может каждый. Надев маску, можно спасти своих родителей, дедушек и бабушек, которые находятся в особой группе риска, остановить цепь передачи вируса. Неудобно носить маску? Поверьте, неудобств с подключенным аппаратом ИВЛ гораздо больше. Неудобно носить маску? Напишите отказ от медицинской помощи, когда заболеете. Она понадобится другим, заразившимся от вас. Будьте благоразумны и будьте здоровы!
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