Маслихат утвердил название пятого района Астаны

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На внеочередной сессии столичного маслихата депутаты поддержали присвоение новому району Астаны названия «Нура». Этот район образован за счет разделения Есильского района на два, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Руководитель городского управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп сообщил, что вопрос о создании пятого района в столице поднимается уже давно.

Он отметил, что 1 декабря 2022 года было проведено очередное заседание ономастической комиссии, где рассмотрели вопрос о создании нового района и присвоении ему наименования.

«Мы вместе с представителями интеллигенции и учеными долго обсуждали, какое же название выбрать для нового района. Рассмотрели названия, связанные с историей и географией страны. На повестке дня ономастической комиссии были выдвинуты два наименования. В результате мы пришли к единому мнению, выбрав название "Нура". Как вы знаете, это река, которая протекает на территориях Карагандинской и Акмолинской областей. Нура - одна из важных рек в нашей географии, важное географическое название. Издревле Есиль и Нура считались парными реками. Учитывая этот символизм, посчитали верным, если на левом берегу будут районы Есиль и Нура», - пояснил спикер.

К тому же, по его словам, "Нура" звучит коротко и ясно.