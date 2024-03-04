Масштабы разные, проблемы одинаковые

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на недавнем расширенном заседании Правительства, отметил острые вопросы, касающиеся реформ в ЖКХ. Объединения собственников имущества и ПТ (простые товарищества) пришли на смену КСК пару лет назад, но споры вокруг них все еще не утихают.

В июле 2022 года жильцы нашего трехэтажного дома, пост­роенного в 1937 году, решили на общем собрании избрать формой управления простое товарищество. Да, наше здание не сравнить с современными многоэтажными комплексами. Масштабы разные, но проблемы – одинаковые. На прак­тике убедились: порядок зависит не только от формы управления, сказываются и другие факторы.

С первых дней ПТ развернуло работу, которая не проводилась несколько десятилетий. Начали с субботников. Вычистили два подвала, они оказались запущенными настолько, что дня не хватало на каждый из них. Баками, ведрами выносили грязь, в которой обнаружили детали прогнившей мебели, одежды, разложившиеся трупы грызунов.

Субботники, ставшие регулярными, постепенно сплотили соседей. Теперь собрать собрание жильцов, набрать кворум стало намного проще. В результате принятых совместно решений обновили трубы. Две предыдущие осени подключались к отоплению спокойно, в обстановке полной информированности.

Очищенная придомовая территория, побеленные стволы деревьев, освещение сделали двор уютным. ПТ добилось асфальтирования. Шлагбаум у въезда обеспечивает надлежащий порядок. Впереди – ремонт крыши, замена обветшавшего шифера. Исходя из сделанного, жильцы уверены, что и эта инициатива будет осуществлена.

Короче, жильцы нашего дома смогли на деле оценить преимущества начатой жилищной реформы, признали ПТ эффективной формой управления. Но невольно возникает вопрос: почему всего этого не было раньше, когда при КСК годами гнили подвалы? Жильцы, создав простое товарищество, также поняли, что прежние проблемы главным образом упирались в кадры.

На этот раз нам повезло прежде всего с новым председателем ПТ. Им стал Утемис Саметей, человек ответственный, компетентный, умеющий работать с людьми. Кто-то заметит, мол, наше ПТ – случай нетипичный, но его работа может служить примером для тысяч энтузиастов, желающих работать в системе ОСИ и ПТ. Поэтому считаю уместным высказать ряд предложений.

Главная проблема заключается в подборе кадров, как и в любой сфере. Однако ни в средних, ни в высших учебных заведениях не готовят дипломированных специалистов по управлению многоэтажным домом.

В ПТ и ОСИ приходят «выходцы из народа», обладающие жизненным опытом, инициативные, коммуникабельные, грамотные хозяйственники. Раз ЖКХ на государственном уровне признано одним из приоритетных направлений, то системное обу­чение «новобранцев» должно стать неотъемлемым процессом. Нужны постоянно действующие консультативные центры. Государство должно сертифицировать полученные знания и допуск работника в систему ОСИ и ПТ.

Весьма привлекательны для появившейся ниши молодые пенсионеры. Необходимо также сделать обязательным для председателя ПТ или ОСИ проживание в возглавляемом им доме. Это повышает чувство сопричастности к проблемам, запросам соседей. В КСК работали в большинстве своем наемные люди со стороны, далекие от повседневных забот жильцов конкретного жилого здания.

Далее нужен системный аудит. Именно из-за абсолютного отсутствия контроля жильцы многоэтажек в течение 20–30 лет страдали от бездеятельности бывших КСК. Пример из жизни. Прежде в подвалах, на чердаке нашего дома царила антисанитария. Даже на третьем этаже разгуливали мыши, ночами в кухнях хозяйничали тараканы. Для борьбы с ними в КСК советовали купить мышеловки и ядохимикаты. Бесполезно. Теперь, после глобальной уборки, ситуация враз изменилась.

Притчей во языцех были взносы на содержание дома. Несмотря на то что в нем всего 16 квартир, находятся все же один-два злостных неплательщика, как правило, люди вовсе не бедные. При этом плата за содержание здания ничтожно мала в сравнении с действительными расходами на бесперебойное жизнеобеспечение. Чего стоят только трубы, задвижки, провода, инструменты для ухода за двором, подъездами, деревьями.

Неплательщики оказывают негативное влияние на соседей, которые, видя безнаказанность должников, следуют их примеру. Так возникает разобщенность, нарушаются сроки оплаты. У данного явления, к сожалению, есть негативные последствия. Нарушители объективных требований и члены их семей воспринимают замечания как проявление несправедливости, произвола. Свою позицию пытаются обосновать только одним – якобы ПТ ничего не делает.

К таковым нельзя относиться снисходительно, но в Казахстане не выработаны эффективные меры воздействия на подобных должников. Им не начисляют пеню, как поступают банки, не выставляют запрет на продажу квартиры с долгами. Хотя, к примеру, должнику можно смело отключать электричество. Финансовые, правоохранительные органы гражданам с долгами перед государством могут запрещать открывать счет в банке, не разрешать делать переводы, выезжать за границу. У ОСИ, ПТ таких рычагов воздействия, к сожалению, нет.

Также все еще непонятно, сколько квартир должно быть по каждой форме управления домом. Как показывает двухлетняя практика, наиболее оптимальным количеством для ПТ видится не более 30 квартир, а для ОСИ – от 30, но не более 150 квартир.

Кооперативы собственников квартир, оставившие о себе нелестную память, сохранять в системе ЖКХ, считаю, нецелесообразно. Во-первых, увеличение форм управления приведет к разобщенности в сфере. Во-вторых, они могут возобновить прежние методы работы. Наш КСК в свое ведение зачислил более 20 много­этажных домов, поэтому вся его деятельность концентрировалась лишь на сборе денег. Гнаться за количеством не следует, как правило, оно приводит к потере качества.

Позитивным предзнаменованием считаю осознание, что наконец система ЖКХ становится приоритетным направлением в развитии страны. Для успешного решения задач, стоящих перед ним, в первую очередь необходимо создать детализированное правовое поле, вплоть до принятия нового закона. Действующий Закон «О жилищных отношениях» много раз подвергался изменениям, дополнениям, его статьи не конкретны, потому неприменимы в полной мере.

Справедливому Казахстану должно соответствовать новое осмысление деятельности ЖКХ как важнейшей сферы в обеспечении нормальной жизни для каждого гражданина. Хорошим стимулом может стать учреждение Дня работников ЖКХ, звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства» и других форм поощрений.

Не секрет – отношение к людям рабочей профессии, уличного труда, особенно к дворникам, слесарям, электрикам, уборщикам мусора, неоднозначное. Чаще их ругаем, чем хвалим. Торопимся обойти стороной. Не всегда мы задумываемся, что именно они во многом создают нам комфорт.