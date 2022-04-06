В Алматинской области произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

В полиции сообщили, что дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло 6 апреля в 11:30 часов в Карасайском районе.



"35-летний водитель автобуса ЛиАЗ на автодороге Алматы - Жандосова вследствие отказа тормозов допустил столкновение с девятью попутно следовавшими автомашинами (Toyota Camry, Nissan Patrol, Toyota Gracia, Kia Rio, Subaru Legacy, Toyota Carina, трактор и два Mercedes-Benz). Несколько человек из находившихся в салоне автобуса пассажиров вместе с травмированным водителем доставили на медобследование в больницу Каскелена", – говорится в сообщении.



Отмечается, что на месте ДТП продолжают работать сотрудники патрульной полиции и дознаватели. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.



