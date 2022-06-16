Массовое отравление в Нур-Султане: количество пострадавших увеличилось до 91

В Нур-Султане полиция завела уголовное дело на владельца суши-бара, в котором произошло массовое отравление людей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Сообщается, что на владельца суши-бара, в котором отравились люди, завели уголовное дело. Количество астанчан, которые отравились в популярном суши-баре, увеличилось до 91. Двадцать из них – дети. Медики говорят, пациенты поступают не сразу, так как инфекция может проявиться в организме спустя даже 7 дней.

"Всего в больнице остается 45 человек. Все они перекусывали или заказывали доставку в одном месте – это одна из точек популярной сети быстрого питания. Она продолжала работать даже после массового отравления, и вот на днях ее все-таки закрыли. Поверхностный осмотр показал, что в заведении нарушали процесс приготовления еды и хранения продуктов. Санврачи сейчас ждут окончательных анализов на наличие инфекций", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что хозяину грозит штраф до 6 миллионов тенге и даже закрытие точки. Полиция завела уголовное дело.

Сигналы от посетителей стали поступать еще с прошлой недели. А чтобы инициировать проверку, достаточно трех обращений. Однако уже в понедельник медики заявили о 54 взрослых и 10 детях. Все они жаловались на тошноту, рвоту, жидкий стул и головные боли с температурой.

"Состояние больных средней степени тяжести расценивается. В основном заболевание связывают с употреблением суши 9-го, 10-го числа. Пятнадцать человек были обследованы на носительство кишечных инфекций. На сегодня пока еще результатов нет. Там же были отобраны смывы, пищевая продукция, сырая и готовая продукция и обследованы сотрудники", – заявила заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Нур-Султана.