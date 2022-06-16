Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Массовое отравление в Нур-Султане: количество пострадавших увеличилось до 91
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Нур-Султане полиция завела уголовное дело на владельца суши-бара, в котором произошло массовое отравление людей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Сообщается, что на владельца суши-бара, в котором отравились люди, завели уголовное дело. Количество астанчан, которые отравились в популярном суши-баре, увеличилось до 91. Двадцать из них – дети. Медики говорят, пациенты поступают не сразу, так как инфекция может проявиться в организме спустя даже 7 дней.

"Всего в больнице остается 45 человек. Все они перекусывали или заказывали доставку в одном месте – это одна из точек популярной сети быстрого питания. Она продолжала работать даже после массового отравления, и вот на днях ее все-таки закрыли. Поверхностный осмотр показал, что в заведении нарушали процесс приготовления еды и хранения продуктов. Санврачи сейчас ждут окончательных анализов на наличие инфекций", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что хозяину грозит штраф до 6 миллионов тенге и даже закрытие точки. Полиция завела уголовное дело.

Сигналы от посетителей стали поступать еще с прошлой недели. А чтобы инициировать проверку, достаточно трех обращений. Однако уже в понедельник медики заявили о 54 взрослых и 10 детях. Все они жаловались на тошноту, рвоту, жидкий стул и головные боли с температурой.

"Состояние больных средней степени тяжести расценивается. В основном заболевание связывают с употреблением суши 9-го, 10-го числа. Пятнадцать человек были обследованы на носительство кишечных инфекций. На сегодня пока еще результатов нет. Там же были отобраны смывы, пищевая продукция, сырая и готовая продукция и обследованы сотрудники", – заявила заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Нур-Султана.

 

Популярное

Все
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям
Духовная сила Улытау
Чем дефицит воды грозит Казахстану и как с ним бороться
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Требует пересмотра
Дикорастущая польза
Мастер исторических образов
Айболит летит на помощь
Юбилейная сессия
Ситуация вокруг дефицита сахара заметно накалилась в Жамбылской области
С 1 августа Костанайской области отключат газ
Как живут страны за пределами "мира изобилия"
Тепловоз разрезал пополам женщину в Риддере
В Усть-Каменогорске сахар есть, но цены на него «кусаются»
Туркестанской области 4 года. Как изменился регион за это время?
Как новые реформы отразятся на молодых казахстанцах – интервью с проректором ЕНУ им. Гумилева
Первое заседание Национального курултая, которое состоится в Улытау сегодня, должно стать знаковым
Пластик добрался до Антарктиды
"Шринкфляция" спасает американцев от новых ценников в магазинах
Шура спел на улице в Нур-Султане
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Все мы родом из детства
А что дальше? Эксперты обсудили будущее Казахстана после референдума
Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане
Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт
Основные стратегические цели Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
Два новых министерства появились в Казахстане
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Что происходит с "дочками" российских банков в Казахстане, рассказала глава АРРФР
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт

Читайте также

Происшествия
Тепловоз разрезал пополам женщину в Риддере
Происшествия
Девочка утонула в реке Есиль
Происшествия
Пассажир кирпичом разбил стекло маршрутки в Павлодаре
Происшествия
8-летний мальчик погиб, выпрыгнув из горящей квартиры в Кен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]