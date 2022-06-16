Фото: Kazpravda.kz
Образование
Массовый провал: сотни студентов-медиков требуют обжаловать результаты госэкзамена в Актобе

Скандал разгорелся вокруг госэкзамена для будущих врачей. Студенты актюбинского медвуза возмущены результатами тестирования. Почти все набрали чуть выше порогового балла. Интерны говорят, что полностью уверены в своих знаниях, но из-за низкой оценки никто из них не сможет претендовать на место в резидентуре. Выпускники считают, что системе произошёл сбой. Или кому-то понадобился массовый провал будущих медиков? Выяснял телеканал КТК, передает Kazpravda.kz.

Молодые люди вот-вот получат диплом врача общей практики. Многие из них собирались продолжить обучение, чтобы получить квалификацию узкого специалиста, накануне сдали тестирование. Однако, результаты ошеломили интернов - почти все едва набрали пороговый балл. Студенты медвуза требуют обжаловать результаты теста.

"Это невозможно, чтобы все 400 студентов получили именно такие баллы. Мы хотим, чтобы они открыли нам ответы, и мы посмотрели, на какие вопросы мы ответили неправильно. Мы просто хотим узнать причину и хотим, чтобы все было честно", - говорит интерн Гульжамал Сагидуллаева.

Такая ситуация возникла во всех медицинских вузах страны, рассказывают актюбинские студенты. Выпускники подозревают, что в экзаменационной системе произошёл сбой. Результаты тестирования колеблются в пределах 60-70 баллов. С такими о поступлении в резидентуру можно забыть, говорят выпускники.

"Мы не можем сдать еще раз госэкзамены. С этими низкими баллами мы будем каждый год сдавать документы в резидентуру, но шансы все меньше и меньше. Я лично думала, что набрала 90 баллов", - расстроена интерн Енлик Жастилек.

Не меньше удивлены и в самом вузе. Руководство учебного заведения выясняет причины, почему 90% выпускников набрали одинаковые баллы. Первый этап тестирования проводил центр независимой экзаменации. Узнав о массовом провале будущих медиков, эксперты центра выдвинули своё предположение.

"Скорее всего, кто-то из интернов сфабриковал базу экзаменационных тест-заданий, как бы они "слили" эту информацию всем выпускникам интернатуры по Казахстану. И они надеялись, что эта база является реальной 100% экзаменационной", - предположила декан факультета послевузовского образования ЗКМУ им. М. Оспанова Роза Нургалиева.

Интернам предложили аннулировать результаты тестирования и вновь сдать экзамен. Но, по словам руководства вуза, никто из выпускников на это не согласился. Апелляцию во время тестирования подали около 40 человек. Теперь интерны и их преподаватели ждут результатов проверки, которая покажет, был ли сбой в системе, или же будущие врачи показали свои реальные знания.

 

Популярное

Все
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям
Духовная сила Улытау
Чем дефицит воды грозит Казахстану и как с ним бороться
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Требует пересмотра
Дикорастущая польза
Мастер исторических образов
Айболит летит на помощь
Юбилейная сессия
Ситуация вокруг дефицита сахара заметно накалилась в Жамбылской области
С 1 августа Костанайской области отключат газ
Как живут страны за пределами "мира изобилия"
В Усть-Каменогорске сахар есть, но цены на него «кусаются»
Как новые реформы отразятся на молодых казахстанцах – интервью с проректором ЕНУ им. Гумилева
Туркестанской области 4 года. Как изменился регион за это время?
Первое заседание Национального курултая, которое состоится в Улытау сегодня, должно стать знаковым
"Шринкфляция" спасает американцев от новых ценников в магазинах
Пластик добрался до Антарктиды
Земля и доля
Шура спел на улице в Нур-Султане
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Все мы родом из детства
А что дальше? Эксперты обсудили будущее Казахстана после референдума
Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане
Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт
Основные стратегические цели Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
Два новых министерства появились в Казахстане
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Что происходит с "дочками" российских банков в Казахстане, рассказала глава АРРФР
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт

Читайте также

Общество , Образование
Индия попросила Казахстан принять своих студентов из Украины
Кадровые назначения , Образование
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Кадровые назначения , Образование
Асхат Аймагамбетов назначен министром просвещения РК
Президент , Образование
Два новых министерства появились в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]