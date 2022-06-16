Массовый провал: сотни студентов-медиков требуют обжаловать результаты госэкзамена в Актобе

Скандал разгорелся вокруг госэкзамена для будущих врачей. Студенты актюбинского медвуза возмущены результатами тестирования. Почти все набрали чуть выше порогового балла. Интерны говорят, что полностью уверены в своих знаниях, но из-за низкой оценки никто из них не сможет претендовать на место в резидентуре. Выпускники считают, что системе произошёл сбой. Или кому-то понадобился массовый провал будущих медиков? Выяснял телеканал КТК, передает Kazpravda.kz.

Молодые люди вот-вот получат диплом врача общей практики. Многие из них собирались продолжить обучение, чтобы получить квалификацию узкого специалиста, накануне сдали тестирование. Однако, результаты ошеломили интернов - почти все едва набрали пороговый балл. Студенты медвуза требуют обжаловать результаты теста.

"Это невозможно, чтобы все 400 студентов получили именно такие баллы. Мы хотим, чтобы они открыли нам ответы, и мы посмотрели, на какие вопросы мы ответили неправильно. Мы просто хотим узнать причину и хотим, чтобы все было честно", - говорит интерн Гульжамал Сагидуллаева.

Такая ситуация возникла во всех медицинских вузах страны, рассказывают актюбинские студенты. Выпускники подозревают, что в экзаменационной системе произошёл сбой. Результаты тестирования колеблются в пределах 60-70 баллов. С такими о поступлении в резидентуру можно забыть, говорят выпускники.

"Мы не можем сдать еще раз госэкзамены. С этими низкими баллами мы будем каждый год сдавать документы в резидентуру, но шансы все меньше и меньше. Я лично думала, что набрала 90 баллов", - расстроена интерн Енлик Жастилек.

Не меньше удивлены и в самом вузе. Руководство учебного заведения выясняет причины, почему 90% выпускников набрали одинаковые баллы. Первый этап тестирования проводил центр независимой экзаменации. Узнав о массовом провале будущих медиков, эксперты центра выдвинули своё предположение.

"Скорее всего, кто-то из интернов сфабриковал базу экзаменационных тест-заданий, как бы они "слили" эту информацию всем выпускникам интернатуры по Казахстану. И они надеялись, что эта база является реальной 100% экзаменационной", - предположила декан факультета послевузовского образования ЗКМУ им. М. Оспанова Роза Нургалиева.

Интернам предложили аннулировать результаты тестирования и вновь сдать экзамен. Но, по словам руководства вуза, никто из выпускников на это не согласился. Апелляцию во время тестирования подали около 40 человек. Теперь интерны и их преподаватели ждут результатов проверки, которая покажет, был ли сбой в системе, или же будущие врачи показали свои реальные знания.