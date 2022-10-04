Мастер-класс по обмену опытом в отоларингологии состоялся в Астане

В Астане провели мастер-класс по обмену опытом в области отоларингологии. Специально для этого был приглашен известный профессор, заместитель директора по международной деятельности Национального медицинского исследовательского центра отоларингологии Хассан Диаб (г.Москва). Профессор принял участие в сложных операциях по кохлеарной имплантации, передает официальный сайт акимата города.

Хассан Диаб занимается отохирургией около 15 лет.

«Сегодня у нас планируется 7 операций, это особые, сложные случаи кохлеарной имплантации. Именно поэтому и был организован этот мастер-класс, в котором приняло участие 60 врачей через ZOOM и YouTube. Основной акцент был сделан на кохлеарной имплантации тем пациентам, у которых имеются определенные анатомические особенности и могут возникнуть сложности в ходе операции. Для слушателей будут показаны все этапы операций сложной отохирургии. Это одна из самых важных операций в лорхирургии. Мы полностью восстанавливаем слух, возвращаем к нормальной социальной жизни детей, которые рождаются неслышащими, или в течение жизни приобретают глухоту. Возвращаем слух как с помощью кохлеарного импланта, так и других устройств. Например, при других видах нарушениях слуха - микротии, атрезии - мы устанавливаем аппарат костной проводимости. Он тоже имплантируется в костной части, и помогает детям с врожденными аномалиями, когда невозможно помочь с помощью рутинных устройств или вмешательств, - сказал Хассан Диаб.

Со слов специалиста, и кохлеарный имплант, и аппарат костной проводимости дают детям возможность полностью восстановить слух. Залог успеха в таких операциях – это четкая работа хирурга, безопасность манипуляций.

Он отметил, что в Национальном медицинском исследовательском центре отоларингологии (г.Москва) производится самое большое количество кохлеарных имплантаций в год среди крупнейших мировых центров отоларингологии – около 500 операций.

«Это большая цифра. Имеем опыт работы с пациентами с разными патологиями, это дети с аномалиями развития внутреннего уха, дети, потерявшие слух после менингита. Все методы, которые применяются на нашей базе, мы пытаемся распространять, научить специалистов в других учреждениях, чтобы эти операции внедрялись и дети получали помощь», - резюмировал доктор.

Операции по кохлеарной имплантации относятся к категории высокотехнологичных медицинских услуг (ВТМУ). Ее стоимость - 6,6 млн тенге и она производится через систему ОСМС.

Пациентке 1 год и 5 месяцев. Девочке диагностировали нейросенсорную тугоухость почти месяц назад, 5 сентября. В роддоме ребенок не проходил аудиоскрининг, поэтому родители не знают, приобретенная или врожденная тугоухость.

«Нас поставили на квоту на операцию по кохлеарной имплантации, и буквально через два дня нам позвонили из больницы, врач Асель Амангельдиновна, сказали собирать документы на операцию, проходить обследование, и что 1 октября дочку прооперируют. Мы очень рады, что так быстро прошли, она еще маленькая и быстро адаптируется и реабилитируется, и не будет отставать. Персонал лоротделения очень внимательный, работать с маленькими детьми очень тяжело, но врачи понимающие, все процедуры делают очень аккуратно, относятся к своей работе ответственно. Это профессионалы своего дела», - отметила мама девочки Евгения Бектемисова.

«Важна не только сама операция, больше важна реабилитация после операции. Мы в своей клинике проводим и операцию, и реабилитацию. Также оперируют и реабилитируют в Республиканском научном центре детской реабилитации, который относится к корпоративному фонду UMC. Это уже по желанию пациента», - поделился заведующий отделением отоларингологии «Многопрофильной городской детской больницы №2» Арман Абилев.

Отметим, отделение оториноларингологии больницы оказывает круглосуточную плановую и экстренную помощь детскому населению Астаны и экстренную помощь детям, живущим в близлежащих районах. Отделение оснащено медицинской аппаратурой и медицинским оборудованием в полном объеме.