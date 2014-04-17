Мастерство Маргариты

Мощью и глубиной своего голоса Маргарита покорила жюри, которое возглавлял директор, художественный режиссер, дирижер Шлоссконцерта австрийского Зальцбурга Луц Лесковиц. Она уверенно обошла десятки своих соперников в двух турах состязания, исполнив арию из «Страстей по Матфею» И.-С. Баха и куплеты Адели из оперетты И. Штрауса «Летучая мышь». М. Кин победила в своей номинации, а также получила диплом первой степени Международного фестиваля-конкурса «Баховская весна», то есть стала одной лучших среди исполнителей разных музыкальных жанров.

Для Маргариты это уже третья престижная награда международного уровня за последние три года. В прошлом году певице покорился республиканский «Достар» – конкурс молодых исполнителей оперетты. За год до этого она заняла первое место на VIII Международном оперном фестивале «Музыкальный сад Рюбецаля», который проходил в польском городе Карпач. Казалось бы, нет ничего удивительного в череде побед вокалистки, если не брать в расчет тот факт, что по профессии она не певица. Выпускница Южно-Казахстанского музыкального колледжа и института культуры по классу баяна долгие годы играет в составе ансамбля русских народных инструментов Александра Короткова, виртуозно овладев сразу несколькими инструментами, включая такие редкие, как малая домра и мандолина.

Несколько лет назад Маргарита увлеклась вокалом и даже брала уроки у одного из алматинских педагогов. Желание делать все на высоком профессиональном уровне привело ее на вокальное отделение консерватории.

– Успех нашей Маргариты закономерен, – говорит Александр Коротков. – У нее прекрасный голос, удивительные вокальные данные, которые она постоянно развивает и совершенствует. Меня радует, что в России существует фестиваль-конкурс «Баховская весна». Для культурного баланса он просто необходим. Потенциал российской музыкальной школы огромен, но не стоит зацикливаться только на русской классике. Музыка Баха – это мировой язык, который объединяет народы и страны.

Любовь ДОБРОТА, [email protected]

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