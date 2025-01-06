Мать героя Нацгвардии МВД РК Айбата Аманова встретилась с военнослужащими

В воинской части 5571 имени Бауыржана Момышулы, расположенной в городе Алматы, личный состав Национальной гвардии МВД РК встретился с Гульназ Алкенкызы, матерью Айбата Аманова, героически погибшего во время январских событий

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

На мероприятии, кроме военнослужащих, присутствовали также сослуживцы Айбата Аманова, с которыми он вместе проходил службу. Участники встречи почтили память Айбата Аманова и Мадияра Кайсарова минутой молчания. После этого слово было предоставлено Гульназ Алкенкызы.

- Хочу выразить искреннюю благодарность командованию Национальной гвардии МВД РК и командованию воинской части 5571 за организацию этой встречи. Я специально приехала из города Талдыкорган, где мой сын проходил службу. Воинская часть 5571 - это то место, где его впервые приняли в ряды войск правопорядка. Каждый солдат для меня как родной сын, все вы дороги моему сердцу. Смотря вам в глаза, я словно вижу своего ушедшего сына. Пусть такие трагические события больше не повторяются, а каждый солдат возвращается домой живым и невредимым. Мира и спокойствия нашему народу, - сказала мать героя Айбата Аманова.

Слово также было предоставлено сослуживцу Айбата Аманова, Ержану.

- Айбат был замечательным человеком. Я горжусь, что служил с ним в одном взводе. Однажды он сказал мне: "Служба длится всего год. Найди здесь своё место, и тогда время пролетит незаметно и интересно". Мы все поняли, что являемся одной боевой семьей, и в трудные моменты никто не станет ближе, чем мы друг другу. Поэтому, ребята, будьте едины и честно выполняйте свой долг, - отметил Ержан.

В завершение мероприятия был показан документальный фильм о жизни Айбата Аманова.

- Мать героя для всех нас - символ материнской любви и силы всего народа. От лица командования нашей воинской части выражаем вам глубокое уважение и признательность. Двери нашей части всегда открыты для вас, — отметил заместитель командира воинской части 5571 по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Улыкбек Караев.

В завершение мероприятия командование воинской части вручило гостям памятные подарки и выразило благодарность.