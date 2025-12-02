Фото: акимат Астаны

Учитель специализированной школы-лицея №82 «Дарын» Астаны Гульбарам Аркабаевна на уроках математики создает условия для овладения учащимися не только теоретическими знаниями, но и практическими, используя национальные музыкальные инструменты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Цель учителя - показать, что математика является не только академическим предметом, но и играет важную роль в национальном искусстве, архитектуре, ремеслах и быте. Особое место в структуре и технологии изготовления казахских национальных инструментов, таких как домбра, кобыз, жетыген, занимают математические закономерности. Форма инструментов, пропорции, расстояние между клавишами, частота звуковых волн – все это основано на реальных математических расчетах.

Включив эти аспекты в урок, учитель глубже объясняет учащимся связь математики с жизнью. Учащиеся делают шаг к реальной научно-исследовательской работе, математически анализируя структуру национального инструмента и вычисляя его акустические особенности.

В этом процессе они понимают математические концепции, такие как пропорции, симметрия, геометрические формы, частота звука, длина волны, на конкретных примерах.

При этом такой подход формирует уважение учащихся к национальной культуре. Глубоко понимая связь математики с искусством, ребенок оценивает ценность обеих областей, формируется творческое мышление.