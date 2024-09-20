Маулен Ашимбаев: Главный месседж на предстоящий период – «жить по средствам»

Заседание Клуба экспертов при Сенате Парламента РК прошло сегодня под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: пресс-служба Сената

Его участники обсудили ключевые аспекты экономического развития страны, обозначенные главой государства в Послании «Обеспечение устойчивого и поступательного экономического роста в Казахстане» и формат совместной работы по реализации поставленных президентом задач. Приглашенным гостем стал министр финансов РК Мади Такиев.

Открывая работу заседания Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Послание последовательно продолжает логику и линию реформ, проводимых президентом страны.

Вместе с тем спикер Сената акцентировал внимание экспертов на важности экономических реформ и отметил, что за последние пять лет доходы республиканского бюджета выросли на 80%. Однако данный позитивный тренд не поспевает за продолжительным ростом расходов бюджета, которые сегодня почти в два раза превышают доходы.

«В Послании президент страны Касым-Жомарт Токаев первостепенное внимание уделил экономическому блоку, в частности устранению дисбалансов между денежно-кредитной и фискальной политикой государства. Главный месседж на предстоящий период – «жить по средствам». Поэтому сегодня нам необходима балансировка и увеличение доходной части бюджета», – сказал председатель палаты.

Вместе с тем, в ходе экспертного обсуждения Маулен Ашимбаев высказал озабоченность по поводу покрытия бюджетных расходов за счет средств Нацфонда. Учитывая потребность в новых стимулах для развития, повышения налоговой базы, спикер Сената обозначил приоритетные направления работы палаты и экспертного сообщества в этом направлении.

«В рамках разработки Налогового кодекса предстоит рассмотреть возможность введения дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога и оптимизации налоговых льгот. Искоренить любые разночтения. Бизнесу нужны четкие и ясные правила игры. Поэтому важны отказ от карательного подхода и совершенствование системы управления рисками. Это позволит стимулировать бизнес к дальнейшему развитию и увеличению налоговой базы. Экономическое развитие требует соответствующей инфраструктуры, в том числе и энергетической. Поэтому, нам предстоит модернизировать всю нашу энергетику. Отсюда и важность такого вопроса как строительство АЭС», – отметил он, обращаясь к участникам встречи, и призвал заинтересованные стороны принять участие в законодательной работе палаты.

О комплексных мерах по развитию национального экономического потенциала, а также преодолению существующих системных проблем, включая снижение дефицита бюджета, во время встречи с экспертами рассказал министр финансов Мади Такиев. В частности, он проинформировал о проводимой работе по увеличению активов Нацфонда и механизмах, направленных на борьбу с неэффективным расходованием госбюджета.

В ходе встречи также выступили члены Клуба экспертов при Сенате Парламента РК – соучредитель и исполнительный директор некоммерческой организации «Zertteu Research Institute» Шолпан Айтенова, председатель правления корпоративного фонда «NAC Analytica» Расул Рысмамбетов, заместитель председателя Института экономических исследований Адиль Кусманов, финансовый аналитик Андрей Чеботарев и заместитель заведующего кафедрой экономики казахстанского филиала МГУ имени М. Ломоносова Юлия Баева, которые озвучили свои предложения по реализации задач Послания. Речь шла, как о результатах предпринимаемых законодательных мер и действующих проектах, так и о практике других стран, опыт которых важно учитывать и адаптировать с учетом современных вызовов.