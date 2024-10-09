Маулен Ашимбаев провел встречу с У Вон Шиком

Фото: пресс-служба Сената

Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел встречу со спикером Национальной Ассамблеи Южной Кореи У Вон Шиком, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Открывая встречу, Маулен Ашимбаев поздравил У Вон Шика со знаменательным событием – Днем основания нации. Он отметил, что Республика Корея является одним из ключевых политических и экономических партнеров Казахстана в Азии. Между странами налажены тесные контакты, в том числе на высшем уровне. Взаимные визиты глав двух государств дали мощный импульс взаимодействию и вывели казахстанско-корейские отношения на новый качественный уровень.

Спикер Сената также подчеркнул важность расширения дальнейшего сотрудничества с Национальной Ассамблеей Южной Кореи и обмена законодательным опытом.

«Мы высоко ценим сотрудничество с межпарламентской группой дружбы «Казахстан – Корея», которая с момента создания вносит неоценимый вклад в активизацию казахстанско-южнокорейских отношений. Мы также заинтересованы в изучении законодательного опыта в области информационных технологий, цифровизации, борьбы с изменениями климата, продвижения зеленой экономики, борьбы с киберпреступностью и по другим направлениям», – сказал спикер Сената.

Особое внимание собеседниками было уделено продвижению духовной дипломатии и совместной работе в этом направлении в рамках проведения Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы, касающиеся регионального, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

«Как Палата, представляющая интересы регионов страны, мы заинтересованы в налаживании сотрудничества с провинциями Южной Кореи. Мы поддерживаем инициативу проведения встреч в формате «Центральная Азия – Республика Корея». Уверен, что второе заседание спикеров парламентов Центральной Азии и Кореи, которое состоится в Ашхабаде на следующей неделе, пройдет продуктивно и будет способствовать дальнейшему укреплению нашего взаимодействия», – отметил Маулен Ашимбаев и подчеркнул, что Сенат Парламента Казахстана продолжит оказывать необходимое содействие дальнейшему расширению сотрудничества между Казахстаном и Южной Кореей.

В свою очередь, У Вон Шик высоко оценил реформы, проводимые в Казахстане, и подчеркнул важность дальнейшего расширения взаимодействия между двумя странами, в том числе и по межпарламентской линии.

В этой связи, председатель Сената ознакомил коллегу с ходом реализации в Казахстане реформ в социально-политической и экономической сферах, инициированных главой государства, и законотворческой работой палаты. В частности, речь шла о мерах по развитию агропромышленного комплекса, цифровизации и методах внедрения инноваций.