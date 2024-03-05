Маулен Ашимбаев рассказал президенту о работе Сената

Сенат, Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В планах на 2024 год – рассмотрение пяти кодексов

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства принял председателя Сената Маулена Ашимбаева. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об итогах работы палаты по законодательному обеспечению реформ за предыдущие месяцы и планах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

Маулен Ашимбаев сообщил, что ключевым приоритетом работы Сената является реализация поручений главы государства, нацеленных на дальнейшее развитие страны и регионов.

На рассмотрении сенаторов находятся законы по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, здравоохранения, трансфертного ценообразования, миграции населения, связи и цифровизации, науки и образования. На рассмотрении Мажилиса находятся 10 инициированных сенаторами законопроектов по вопросам науки, реформирования судебной системы, оборота органической продукции, совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников.

В планах на 2024 год – рассмотрение пяти Кодексов: Бюджетного, Строительного, Водного, Налогового и Цифрового, а также законопроектов «О государственных закупках», «О масс-медиа» и «О теплоэнергетике».

Глава государства был проинформирован и о работе Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Казахстана, созданной по его поручению.

Президент был ознакомлен с деятельностью Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В настоящее время реализуется Концепция развития Съезда на 2023-2033 годы.

Спикер рассказал Касым-Жомарту Токаеву и об активизации работы Сената с депутатами маслихатов. К данной работе привлечены депутатская группа Сената – «Өңір» и Совет по взаимодействию с местными представительными органами при Сенате.

В ходе встречи было отмечено, что в этом году исполняется 30 лет с начала работы маслихатов в стране. В этой связи в апреле 2024 года планируется провести международную конференцию.

По итогам встречи президент отметил особую роль законодательной поддержки реформ, проводимых в стране. Глава государства считает важным направлением государственной политики активное содействие развитию регионов. К этой работе, по его мнению, следует широко привлекать депутатов местных представительных органов.

 

#Токаев #Сенат #маслихаты #работа #Ашимбаев #задача

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