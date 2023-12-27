Маулен Ашимбаев встретился с молодыми работниками аппарата Сената

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Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с молодыми работниками аппарата палаты. В формате диалога состоялось обсуждение реализации поручений главы государства, направленных на поддержку молодежи, и обмен идеями по дальнейшему совершенствованию процедур законотворчества и деятельности аппарата передает Kazpravda.kz 

Фото: Н.Байбулин

В своем выступлении председатель палаты отметил, что поддержка молодежи – это приоритетное направление государственной политики. По инициативе главы государства реализуются комплексные реформы, разрабатываются стратегические программы и государственные проекты.

«Ключевая цель реформ президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева – формирование Казахстана как справедливого, демократического и инклюзивного государства. Сформирован президентский молодежный кадровый резерв, открывающий новые возможности для талантливой, образованной и грамотной молодежи. Приняты также законодательные нормы, обеспечивающие присутствие молодежи в Мажилисе и маслихатах. Значимый вклад в законотворчество вносят и молодые работники аппарата Сената», – сказал спикер Сената, обращаясь к участникам встречи.

Также спикер Сената отметил необходимость развития системы государственной службы, сокращения бюрократии и повышения профессиональной квалификации. Для этого, по мнению Маулена Ашимбаева, важно широкое применение принципа меритократии.

«Принцип меритократии позволяет любому трудолюбивому молодому человеку строить карьеру на госслужбе. При назначении на вышестоящие должности мы отдаем предпочтение нашим коллегам, которые уже работают в аппарате Сената и зарекомендовали себя с положительной стороны. Таким образом, государственная служба предоставляет молодым специалистам широкие возможности для профессионального роста. Уверен, что накопленный на госслужбе опыт и полученные знания будут способствовать вашему дальнейшему профессиональному росту», – акцентировал председатель Палаты.

Также спикер Сената уделил особое внимание проектам по поддержке активной молодежи, которые действуют на волонтерских началах при Сенате – Клуб молодых экспертов и Школа аналитики, третий этап которой стартует уже меньше чем через месяц.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями среди молодых госслужащих, которые высказали свои инициативы и предложения по реализации проектов, а также улучшения эффективности работы Аппарата.

#казахстан #Сенат #Ашимбаев #молодежь

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