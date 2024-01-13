Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики

Сенат
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Обучение в третьем потоке Школы аналитики стартовало сегодня в столице. Инициативу клуба молодых экспертов при Сенате парламента РК поддержал председатель палаты Маулен Ашимбаев и поделился рекомендациями из собственной практики, передает Kazpravda.kz

С лекциями перед участниками общественного проекта также выступят известные казахстанские и зарубежные эксперты. 
Председатель Сената, открывая встречу с участниками третьего потока Школы, подчеркнул, что этот общественный проект призван помочь усовершенствовать аналитические навыки молодых специалистов, работающих на государственной службе, в бизнесе, международных организациях и других отраслях.  

В этом году программа курса посвящена теме устойчивого развития Казахстана. 

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет большое внимание формированию новой плеяды сильных профессионалов. Через проект «Школа аналитики» мы стараемся внести вклад в решение этой стратегической задачи. Сегодня у нас в стране отсутствует система целенаправленной подготовки специалистов с сильными аналитическими навыками. Зачастую, это происходит бессистемно и недостаточно эффективно. Поэтому мы решили создать площадку, где поколение более опытных экспертов могло бы делиться своим опытом с молодыми коллегами», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к слушателям школы.

В этом году по итогам рассмотрения заявок конкурсной комиссией было отобрано 60 человек для участия в проекте. Это специалисты с опытом работы в разных сферах, включая аналитические структуры, систему госуправления, национальные компании, а также в исследовательских институтах и имеющие научную степень PhD. Всего же было подано свыше 400 заявок. 
В своей лекции «Аналитика в государственном управлении в интересах устойчивого развития», Спикер Сената отметил тенденцию к уменьшению влияния и авторитета различных институтов – государственных, религиозных, политических. При этом, как считает Маулен Ашимбаев, во всем мире усиливается влияние популистских движений, которые нередко становятся ключевыми акторами, формирующими повестку дня. В этих условиях возрастет значимость аналитических исследований для принятия правильных решений, прежде всего, на государственном уровне.

«Следует понимать общий фон, контекст, в рамках которого разворачиваются современные экономические и политические процессы. Цивилизованное будущее мира зависит во многом от того, будет ли сформирована новая адекватная система международной безопасности и коллективного решения глобальных проблем. Таким образом, мы живем в мире неопределенности, дезориентации, многовариантности предстоящих событий и их последствий. В мире, где все быстро меняется и действовать по старым шаблонам или моделям бесперспективно и невозможно. Именно поэтому сейчас особенно востребованы аналитические навыки, критическое мышление, востребованы профессионалы с системным и трезвым взглядом на происходящие события», – сказал Маулен Ашимбаев и поделился кейсами из личного опыта в исследованиях, совершенствовании практических навыков.

Подчеркнул Председатель Палаты и важность эффективной и слаженной работы в командах. Поэтому участники были распределены по группам для подготовки совместных проектов по направлениям ЦУР, за каждой из которых были закреплены менторы – отраслевые эксперты, представители государственных структур, научных и международных организаций. 
В первый день обучения в качестве лекторов выступили также генеральный директор издания «Курсив» и мультимедийного проекта «Qalam» Эльмар Муртазаев и генеральный директор «Eurasian Center for People Management», эксперт по вопросам кризисных и стратегических коммуникаций Ербол Исмаилов.

В течение предстоящих восьми недель обучения, также запланированы лекции профессора МГУ Натальи Зубаревич, профессора-практика Школы государственной политики Ли Куан Ю Яакоба Ибрагима, автора книги «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова.

Кроме того, в качестве спикеров выступят казахстанский историк, известный политолог и востоковед Султан Акимбеков, помощник Президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Жандос Шаймарданов и другие.

Видеолекции экспертов будут доступны на официальном YouTube-канале Школы аналитики - https://www.youtube.com/@SchoolofAnalytics. Напомним, что на этом YouTube-канале уже опубликованы в свободном доступе лекции спикеров предыдущих потоков Школы аналитики.
 

#казахстан #реформы #Маулен Ашимбаев

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