Мажилис ратифицировал договор с Вьетнамом о передаче осужденных

Такие договора заключены Казахстаном уже с 23 странами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На пленарном заседании Мажилис ратифицировал Договор между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осужденных лиц, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, подписанный в городе Ханой 21 августа 2023 года договор направлен на урегулирование отношений между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам по вопросам передачи осужденных к лишению свободы лиц для отбытия наказания в государстве своей гражданской принадлежности.

«Принятие закона будет способствовать соблюдению прав и интересов граждан Республики Казахстан на территории Социалистической Республики Вьетнам, в выборе места отбывания наказания за совершенное правонарушение», - говорится в заключении.

Схожие договора заключены Казахстаном с 23 странами - Азербайджан, Украина, Туркменистан, КНР, Испания, Турция, Италия, Венгрия, Румыния, Индия, Иран, Сербия, Саудовская Аравия, Литва, Иордания, Монголия, Бразилия, ОАЭ, Республика Корея, Болгария, Северная Македония, Узбекистан, Кипр.