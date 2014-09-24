Политика
Мажилис ратифицировал Конвенцию по вопросам гражданского процесса
Айнур Курамысова
Мажилис Парламента РК одобрил проект Закона "О ратификации Конвенции по вопросам гражданского процесса", передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В конвенции определяется упрощенный порядок взаимодействия уполномоченных органов государств–членов и дипломатических представительств по вопросам вручения судебных и внесудебных документов, выдачи выписок из актов записи гражданского состояния, исполнения судебных поручений, а также оказания бесплатной правовой помощи", – сказал министр юстиции РК Берик Имашев, представляя законопроект на пленарном заседании.

По словам министра, законодательство в сфере оказания бесплатной юридической помощи предусматривает право на получение гарантированной государством квалифицированной юридической помощи всем лицам, независимо от гражданства.

Конвенция предусматривает возможность отказа от исполнения запроса об оказании правовой помощи в случаях, когда исполнение запроса может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, общественному порядку, либо в том случае, если запрашиваемая помощь не относится к полномочиям ее компетентных органов.  

Конвенция по вопросам гражданского процесса принята 1 марта 1954 года в рамках Гаагской конференции по международному частному праву. В ней состоят 48 государств. 

Участие в конвенции, отметил Имашев, позволит Казахстану сотрудничать со странами – членами документа, не имеющими двусторонние международные договоры в сфере гражданского процесса.

Казахстан является участником 13 ратифицированных двусторонних международных договоров по вопросам оказания правовой помощи по гражданским делам. 



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