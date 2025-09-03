Парламентарий считает, что в условиях цифровой эпохи важно поддерживать технологические разработки отечественного производства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В кулуарах Мажилиса депутат Бахытжан Базарбек назвал приложение Aitu первой «ласточкой» среди казахстанских цифровых проектов, сообщает Kazpravda.kz

«Мы должны поддерживать отечественные разработки. Aitu – это первая ласточка среди цифровых проектов Казахстана. Если мы действительно хотим перейти от слов к делу и строить Цифровой Казахстан, такие инициативы необходимо развивать», – отметил депутат.

По его словам, использование приложения никто навязывать не может, но в условиях цифровой эпохи важно поддерживать продукты отечественного производства.

Кроме того, депутат рассказал, что Президентом страны на постоянной основе поднимаются вопросы развития искусственного интеллекта, разрабатывается Цифровой кодекс и в целом ведется работа по развитию Цифрового Казахстана.

«В такой ключевой момент нам необходимо поддерживать отечественное приложение, которое тем более было поддержано Главой государства», – заключил депутат.

Напомним, в компании-разработчике приложения Aitu рассказали, в чём отличие отечественного мессенджера от WhatsApp и Telegram.