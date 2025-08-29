Национальный мессенджер Aitu постепенно приходит на смену другим платформам в госорганах. Главные причины такой тенденции – стремление к повышению конфиденциальности и оперативности в рабочих коммуникациях. Подробнее об особенностях работы казахстанского цифрового сервиса корреспонденту Kazpravda.kz рассказали в компании ТОО BTS Digital

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам разработчиков, Aitu – не только мессенджер, а цифровая платформа, объединяющая коммуникации, развлечения, финансовые сервисы. Это не просто приложение для общения, а полноценный SuperApp.

«Aitu объединяет в себе мессенджер, медиа-платформу, финансовые сервисы и мини-приложения, предоставляя единую точку доступа к широким цифровым возможностям. Он позволяет пользователям общаться, совершать переводы, смотреть фильмы, слушать музыку, применять AI-ассистентов и использовать мини-апп различных сервисов без необходимости устанавливать их отдельные приложения. Таким образом, Aitu выступает в роли универсальной точки входа в цифровую жизнь граждан и бизнеса. К слову, SuperApp существует уже больше пяти лет и нашел своих постоянных пользователей. Наша месячная активная база составляет около полумиллиона человек, это те, кто уже оценил его преимущества. Надеемся, что это число еще вырастет, так как мы верим, что продукт действительно удобный и полезный», – проинформировали в пресс-службе компании.

Как известно, госорганы начали постепенный переход на Aitu в коммуникациях. Комментируя этот процесс, в компании отметили, что их задача – обеспечить удобный, современный и безопасный инструмент для обмена информацией, и чтобы она не покидала территорию страны.

При этом каждая организация самостоятельно определяет сроки и формат использования, исходя из своих задач и потребностей. Со своей стороны обеспечивает полную поддержку на всех этапах интеграции каждого госоргана, консультируя о возможностях использования приложения под их процессы.

«Мы постарались создать продукт, интуитивно понятный для пользователей. При этом, конечно, мы понимаем, что многие привыкли к другим продуктам и отличия есть всегда. Поэтому у нас есть раздел и канал с инструкциями. Также есть support-чат, через который пользователи могут задать интересующие их вопросы. В ходе интеграции к нам параллельно поступают пожелания по доработке каких-то новых функций. Мы очень положительно к ним относимся, прислушиваемся и берем себе в планы, так как понимаем, что именно таким образом можем вместе дальше развивать наш продукт, чтобы он отвечал всем потребностям наших пользователей. Мы считаем, что обратная связь - ключевой инструмент развития», – поделились в компании.

Говоря о безопасности, в компании отмечают, что Aitu соответствует требованиям законодательства РК о хранении и обработке персональных данных, а также использует подходы, соответствующие международным практикам в сфере информационной безопасности.

«Все соединения между клиентом и сервером защищены современными криптографическими протоколами, предотвращающими атаки типа «человек посередине». Для голосовых и видеозвонков применяется защищенный канал связи, обеспечивающий конфиденциальность и целостность передаваемых данных. Мы регулярно проводим анализ исходного кода и тестирование на проникновение, что позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные уязвимости. Пользовательские данные, включая историю переписки и медиафайлы, обрабатываются и хранятся на территории Казахстана, что исключает угрозу их утечки за границу», – пояснили эксперты.

Комментируя дальнейшие планы по развитию, разработчики отметили, что в компании внимательно следят за глобальными трендами и рассматривают расширение функционала за счет технологий ИИ. Это позволит сделать мессенджер еще удобнее и полезнее как для госструктур, так и для обычных пользователей.

«Мы будем рады присоединению к нашему сервису и других организаций. Уверены, что Aitu может быть полезен не только госорганам, но и бизнесу. В мессенджере доступны решения для общения с клиентами - интеграция с чат-ботом или колл-центрами, а также возможность запускать мини-приложения прямо внутри супераппа. Также можно открыть свой канал - аналог страницы в соцсетях. Это дает компаниям выход на сотни тысяч активных пользователей и открывает новые возможности для роста. Кроме того, мы всегда открыты к совместным маркетинговым проектам и партнерству», – говорится в сообщении.

В целом в компании надеются, что Aitu найдет отклик и среди компаний, заинтересованных в современных цифровых решениях.