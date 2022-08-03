Мажилисмен: "Самые вредоносные монополии и олигополии находятся на местном уровне"

Самые вредоносные монополии и олигополии находятся на местном уровне. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, сообщает Kazpravda.kz.

Очень сложный вопрос – почему в Казахстане с развитием местных органов самоуправления возникают проблемы. Веками наши предки жили согласно кочевым кодексам. Каждый аул, каждый род существовал и управлялся автономно, и система была достаточно эффективной. Теоретически такую модель можно назвать местным самоуправлением. Есть исторические факты, подтверждающие, что местное самоуправление было возможно и в советской системе. К сожалению, слабость нашей гуманитарной науки не позволяет взглянуть на картину поверх сложившихся схем и стереотипов, иногда попросту не хватает, как говорится, «рук и перьев». Нам жизненно необходимо сегодня создавать государственные и частные научные структуры, мозговые центры, которые будут изучать все, что связано с местным самоуправлением, в разных перспективах и «оптиках».

Будем исходить из того, что местное самоуправление – это прежде всего ответственность самих граждан за свою судьбу, ситуация, когда жители той или иной территории самостоятельно решают вопросы, включая выборы местной власти, налоги, формирование бюджета и тому подобное. Это область, где начинается огромное количество «головных и сердечных болей». Существует упрощенное понимание, что достаточно дать право жителям аула или городка избирать своего акима и свой маслихат (кенес), и в Казахстане наступит местное самоуправление. Это, особо хочу отметить, очень ошибочное и вредное понимание. Научить людей выбирать свою власть – только первый шаг, за которым логически должны последовать другие изменения в сфере бюджетных отношений, фискальных, коммунальных и так далее. Каждый из этих шагов в случае провала может взорвать идею местного самоуправления изнутри. Если мы наделаем ошибок, завтра сами жители скажут центральной власти: «не нужны нам никакие эксперименты, верните то, что было».

Не исключаю, что на этом пути мы столкнемся с саботажем со стороны местных элит и олигополий, которые не захотят расставаться со своими «бонусами» и преференциями. Считаю, что самые вредоносные, с точки зрения интересов граждан, монополии и олигополии находятся на местном уровне. Здесь они существуют еще с советских времен, сменив только флаги и портреты в кабинетах. Они продолжают залезать в карманы наших сограждан. Кажется, что, если с каждого гражданина сняли тысячу-другую тенге, – это мелочи. Но такие «мелочи» в итоге складываются в многомиллиардные потоки, в альтернативную экономику страны. К сожалению, на региональном уровне у нас нет необходимого экспертного, интеллектуального, медийного потенциала, который позволил бы эффективно бороться с местными монополиями и олигополиями. Полагаю, что не везде есть и необходимая политическая воля со стороны акимов регионов. Они зачастую настолько боятся ухудшить свои рейтинги и вступать в конфликты, что им легче просто закрыть глаза на происходящее или включиться в действующие схемы.