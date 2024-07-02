Мажилисмен встретился с пострадавшими от паводков в ЗКО

Для жителей Западно-Казахстанской области, пострадавших от паводков, будет построено 775 домов, дополнительно будет закуплено за счет государства 1500 квартир. Об этом рассказал депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Нартай Сарсенгалиев, который встретился с жителями села Подстепное Теректинского района

Фото: пресс служба Мажилиса РК

Населенный пункт расположен в 10 км от города Уральска. От недавних паводков село пострадало больше других – жилья лишилась 481 семья.

«Все имущество, скот, ушло под воду. Дом просто смыло. Мы многодетная семья, и вначале нам предоставили кровати в эвакуационном пункте в школе, сейчас мы жилье арендуем. Мы получили материальную помощь от государства. Сейчас я хочу поскорее получить жилье», – говорит местная жительница Мариям Кайраткызы.

В настоящее время в Теректинском районе ведется строительство 131 одноэтажного дома. Каждый – общей площадью 80 кв. м. Непосредственно в селе Подстепное – 106 домов. В работах задействованы 10 подрядных компаний. 670 владельцев домов получили единоразовую материальную помощь в размере 100 МРП (369 200 тенге), а 506 владельцев домов получили компенсацию материальных убытков. В селе уже начат ремонт школы, подана бюджетная заявка на ремонт дорог и восстановление плотин.

«Депутаты с первых дней были в гуще событий. Я сам неоднократно встречался с пострадавшими семьями, работал вместе с акиматами по противодействию паводкам, содействовал работе оценочных комиссий. Все вопросы были на контроле у президента. Сейчас наша главная цель – как можно скорее вернуть жизнь пострадавших в прежнее русло, наладить их быт, чтобы были восстановлены дома, личные подсобные хозяйства, социальная инфраструктура, будь то детские сады или больницы», – сказал Нартай Сарсенгалиев.

Напомним, ранее депутаты Мажилиса выезжали в пострадавшие регионы, чтобы оказать максимально содействие в работе по противодействию паводкам. Народные избранники напрямую доводили нужды населения до компетентных органов, организовывали оперативную мобилизацию необходимых ресурсов.