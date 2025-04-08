фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Кроме того, депутаты выразили несогласие с идеей снизить ставку корпоративного подоходного налога для обрабатывающей промышленности и не поддерживают введение дополнительной налоговой нагрузки на сферу здравоохранения. В своем выступлении на расширенном собрании фракции «Amanat» спикер Мажилиса, председатель партии Ерлан Кошанов особо подчеркнул, что Глава государства

Касым-Жомарт Токаев­ предупреж­дал, что изменения налоговой политики не должны приводить к ухудшению условий для предпринимателей.

– Президент ставил перед нами четкую цель – принять понятный и предсказуемый Налоговый кодекс. Он должен стать символом Справедливого Казахстана. К нему приковано внимание всего общества, которое ждет от нас принятия правильных решений. Налоговый кодекс должен стать отправной точкой для нового этапа честных отношений государства, бизнеса и граждан, – сказал он.

Ерлан Кошанов также добавил, что государство должно разработать такие правила игры, которые обеспечат, с одной стороны, развитие экономики, с другой – простимулируют бизнес. При этом на системном уровне должна быть решена проблема дефицита бюджета, а Правительство должно перестать постоянно брать деньги из Национального фонда для покрытия текущих расходов.

В ходе заседания заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин представил позицию Правительства по проекту Налогового кодекса. В частности, предлагается снижение порога регистрации по НДС до 15 млн тенге, введение базовой ставки НДС в 16% и снижение ставки КПН до 10% для обрабатываю­щей промышленности. Также обговаривается поэтапное введение ставки НДС в сфере здравоохранения, отмена 128 налоговых льгот на сумму свыше 1,3 трлн тенге. Кроме того, рассматривается введение прогрессивной шкалы по ИПН – 15% для доходов выше 8 500 МРП в год и увеличение ставки налога на недвижимость при цене свыше 450 млн тенге.

Вместе с тем эти и другие инициативы Правительства, по мнению депутатов, вызывают много споров в обществе, требуют детального просчета и дополнительной глубокой проработки.

Фракция «Amanat» обозначила семь приоритетных направлений, которые должны быть обязательно учтены в новом Налоговом кодексе.

В первую очередь депутаты выразили несогласие с планами Правительства по снижению порога регистрации по НДС, подчеркнув, что это может поставить под угрозу существование малого и среднего бизнеса и способствовать его уходу в тень. Депутаты предложили как минимум в два раза поднять предлагаемый порог НДС в 15 млн тенге. Все необходимые ресурсы для этого есть.

Также было отмечено, что необходимо освободить от НДС 19 социально значимых продовольственных товаров, что даст реальную поддержку гражданам. Кроме того, депутаты предложили убрать НДС для отечественного книгоиздания, археологии и анимации.

Особую обеспокоенность вызвали предложения по повышению НДС в здравоохранении и обложению налогом финансовых услуг. По мнению депутатов, такие меры приведут к росту цен и лягут дополнительным бременем на население, что в нынешних условиях недопустимо. Вопрос изменений в специальных налоговых режимах также остается острым: фракция считает необходимым сохранить режим розничного налога и упростить регулирование путем перехода к «запретительному» списку видов деятельности. Также депутаты предложили разрешить взаимоотношения между предпринимателями, работающими в специальном налоговом режиме, то есть в формате В2В.

Много вопросов у депутатов вызвало предложение о снижении ставки корпоративного подоходного налога в обрабатывающей промышленности с 20 до 10%. Депутаты обратили внимание на то, что такая мера приведет к прямым потерям бюджета – порядка 94 млрд тенге уже в следующем году. Кроме того, это может создать неравные условия конкуренции между отраслями, нарушить рыночные принципы и спровоцировать искусственные схемы регистрации бизнеса в производственном секторе для ухода от налогов.

При этом представители обрабатывающей промышленности и так пользуются значительными налоговыми стимулами, а само по себе снижение ставки не гарантирует роста инвестиций, но может усугубить фискальную

нагрузку на бюджет. В связи с этим фракция считает снижение ставки КПН недопустимым.

Также депутаты обратили внимание на необходимость сохранения текущего порядка налогооб­ложения сельхозпроизводителей, предоставляющего им 70-процентную льготу по НДС. По их мнению, такая система является более выгодной, чем полное освобождение от налога, и должна быть сохранена. Что касается экс­портеров аграрной продукции – возврат НДС, по мнению депутатов, должен производиться только по фактически уплаченным суммам.

Не осталась без внимания и тема платформенной занятос­ти. Фракция подчеркнула, что около 800 тыс. граждан, занятых в этой сфере, должны быть защищены от ухудшения условий налогообложения. Необходимо предусмот­реть такие механизмы, которые легализуют их труд и одновременно обеспечат защиту прав.

Кроме того, член фракции партии «Amanat», руководитель рабочей группы по Налоговому кодексу Берик Бейсенгалиев отдельно остановился на предложениях Правительства по льготам для

недропользователей. В частнос­ти, он предложил отказаться от зачета налога на добычу полезных ископаемых на сжигаемый попутный газ исходя из его себестоимости. Вместо этого депутат предложил взимать налог, исходя из мировых цен на газ, с учетом мировой практики. Также он считает правильным убрать альтернативный налог на недропользование на истощаю­щиеся нефтяные месторож­дения, налоговые льготы для переработчиков твердых полезных ископаемых. Народный избранник заявил, что эти меры, по предварительным расчетам, принесут в бюджет больше одного триллиона тенге. Также необходимо усилить борьбу с контрабандой. Анализ показывает, что только от нелегального ввоза сигарет бюджет теряет около 100 млрд тенге в год.

Депутаты представили свои замечания и предложения и по другим спорным нормам проекта Налогового кодекса.

В завершение заседания председатель партии Ерлан Кошанов подчеркнул, что по поручению Президента работа над новым проектом Налогового кодекса должна быть завершена в первом полугодии текущего года. Сроки очень сжатые, поэтому Правительство и депутаты должны активно работать, чтобы достичь взаимопонимания и рассмот­реть предложения по проекту документа. Уже на этой неделе проект Налогового кодекса будет рассмотрен Мажилисом в первом чтении. На заседании депутаты и общество ждут от Правительства конк­ретных ответов по всем поставленным на собрании фракции вопросам.