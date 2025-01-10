Мажилисмены ознакомились с ходом реализации социальных проектов в Алматы

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Депутаты от партийной фракции AMANAT в Мажилисе Айгүл Құспан, Айдос Сарым, Сергей Пономарев и Ринат Заитов в рамках рабочей поездки в город Алматы ознакомились с работой социальных объектов Алатауского района

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Депутаты посетили школу нового образца, построенную в рамках национального проекта «Комфортная школа». Она является наглядным подтверждением того, что партия реально реализует свои предвыборные обещания, отметил Сергей Пономарев. В рамках проекта в Алматы открыто несколько новых школ, что расширяет возможности учащихся для получения качественного образования.

– Как отметил глава государства в своем интервью газете «Ана тілі» по всей стране запланировано строительство 217 комфортных школ на 460 тысяч ученических мест. Из них 105 уже построены. Школа – это главное место, которое закладывает основу для будущих поколений. Наша задача – создать для каждого ребёнка благоприятные условия для получения качественного образования. Поэтому важны не только профессиональный потенциал педагогов, но и условия, которые создаются для учителей и учащихся. Эти школы предлагают максимально комфортную среду для обучения наших детей, – поделился Айдос Сарым.

В целом по городу строится 21 школа нового образца. Ход их строительства находится под пристальным контролем депутатов Мажилиса и городского маслихата.

Кроме того, мажилисмены ознакомились с работой семейно-врачебной амбулатории, построенной по инициативе партии AMANAT. Медицинское учреждение ориентировано на предоставлениегорожанамв шаговой доступности качественных медицинских услуг, а также снижение нагрузки на поликлиники.

– Теперь жители Алатауского района смогут получить медицинскую помощь в непосредственной близости от своих домов. Особое внимание уделено профилактике заболеваний и эффективному лечению современным оборудованием. Такие проекты играют ключевую роль в повышении благосостояния нашего общества. В целом вопросы здравоохранения и всемерной поддержки врачей находятся на особом контроле президента и нашей партии, – подчеркнул депутат городского маслихата Жандос Надиров.

Также депутаты обсудили с местными жителями волнующие их проблемы, а также проинформировали о принятых законодательных новшествах.

Рабочая поездка стала важным шагом, направленным на контроль за ходом реализации социальных проектов в городе Алматы, а также изучение и систематизацию самых значимых проблем населения. Партия AMANAT продолжает выполнять свои предвыборные обязательства и вносит свой вклад в устойчивое развитие страны.

#мажилис #Алматы #депутат #регион

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