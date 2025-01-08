Мажилисмены ознакомились с ходом строительства газораспределительных сетей Темиртау

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Депутаты Мажилиса, члены фракции AMANAT Асхат Аймагамбетов, Никита Шаталов, Бауржан Смагулов, Унзила Шапак, Арман Калыков, Кудайберген Бексултанов и Тлектес Адамбеков ознакомились с ходом строительства газораспределительных сетей в городе Темиртау

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Снижение вредных выбросов в атмосферу и переход с угля на газ – это один из важнейших пунктов предвыборной программы партии AMANAT. В частности, в Темиртау природный газ уже доступен более чем в 3 тысячах домов. На очереди еще порядка 3500 жилых построек. Это не только улучшит экологию города, но и снизит затраты жителей на отопление. Планируется запустить 8 газовых комплексов в 3 этапа. С продолжением работ по газификации города сегодня ознакомились депутаты Мажилиса.

- На сегодняшний день запущены 4 газораспределительных станции. В планах ввести еще 4 станции и потом будет вестись работа по подключению конкретных абонентов. Все это даст положительный экологический и социальный эффект, ведь углем топить тяжело и материально, и физически. Сейчас уголь стоит около 25 тысяч тенге за тонну, т.е. голубое топливо дешевле, – сказал депутат Бауржан Смагулов.

Как отметил народный избранник Арман Калыков, конкретные задачи по обеспечению газом ставил глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей Предвыборной программе. Также президент неоднократно поручал активизировать работы по подключению граждан к «голубому топливу».

- Газификация позволит значительно сократить использование угольной генерации, что обеспечит чистоту воздуха. А это один из самых наиболее частых вопросов, которые поднимают темиртаусцы, – сказал Арман Калыков.

При этом для нуждающихся семей работает программа государственной поддержки, через отдел занятости и социальных программ можно получить субсидии на газификацию.

Кроме того, депутаты ознакомились с переходом на газ металлургического комбината «Qarmet». На предприятии построят наружный и внутренний газопровод. Более 60% от общего объёма работ уже выполнено. Как отметили представители комбината, проект по газификации производства будет осуществлён с подключением к газопроводу «Сарыарка», который расположен в 25 км от предприятия. Переход комбината на газ позволит отказаться от использования мазута, что снизит вредные выбросы в атмосферу минимум на 30%.

Напомним, что в настоящее время в работе депутатов Мажилиса находится законопроект по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа для населения. Среди прочего, проект Закона позволит пересмотреть действующие тарифы как для населения, так и для юридических лиц.

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