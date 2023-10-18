Мечты сбываются!

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Ашим Темирханов

Более 400 работ представили в Таразе воспитанники студии Art VikaSo на выставке «Все начинается с мечты».

фото предоставлено студией живописи

В Таразской художественной галерее царила особая атмосфера: тишину залов нарушали восторженные возгласы – дети и взрослые активно обсуждали работы местных юных дарований, делали фотографии на фоне особенно понравившихся рисунков. И на самом деле было на что посмотреть!

Ребята изобразили животных, растения, предметы быта и пейзажи, обратились к сказочным сюжетам и персонажам любимых мультфильмов. Мышь в костюме ведьмы, волшебный дракон, черная кошка, воющий на луну волк, говорящие грибы, снеговики, неприступная башня, заколдованный замок и даже привидения – все это выполнено в яркой и насыщенной цветовой гамме, свойственной детям, и весьма профессионально.

– Сегодня ребята устроили для всех настоящий праздник, – говорила заведующая художественной галереей историко-культурного комплекса «Древний Тараз» Балнур Райкулова. – Надо сказать, что фантазия у юных художников безгранична, при виде такого огромного разнообразия работ просто разбегаются глаза. Несмотря на свой юный возраст, ребята показали довольно высокий уровень исполнения. К слову, это не первая выставка воспитанников данной студии, и каждый раз их работы все лучше и любопытнее, что не может не радовать. Растет достойная смена! Уверена, что в будущем о творческих достижениях этих ребят мы не раз еще услышим.

Свои живописные и графические работы представили свыше ста юных художников. За особые успехи в изобразительном искусстве ряд авторов отмечен кубками: среди них – Диана Максутова, Мария Дербисалиева, Айзере Куманбек, Дарья Крайнова, Наталья Шкатова, Ксения Слюсарева, Анна Демина, Руслана Гречушкина, Даяна Аманали.

– Так совпало, что выставка является как юбилейной – нам пять лет, так и отчетной. Каждые полгода мы проводим подобные мероприятия для наших воспитанников. Примечательно, что на занятиях мы даем для всех одну тему, но работы не похожи одна на другую, каждая интересна. Все дети имеют свой почерк и видение темы, – отметила директор студии живописи Art VikaSo Виктория Кузьмина.

#выставка #Тараз #Art VikaSo

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