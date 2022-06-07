Первая персональная выставка художницы

Адалат Каршиевой «Армандар орындалады» проходит в Музее изобразительного искусства. Мечты сбываются!

Так сложилось, что выпускница художественно-графического факультета Шымкентского педагогического училища изобразительного искусства им. А. Кас­теева никогда не участвовала в коллективных выставках местных художников. Окончив училище, она стала художником-оформителем, совмещая работу с воспитанием детей. В редкие свободные минуты доставала кисти и краски, чтобы написать что-то для души.

Возможность активно заняться творчеством появилась только после выхода на пенсию. И эти годы она считает лучшими в ­своей жизни, всецело отдавая себя изобразительному искусству.

– Сейчас пишу практически ежедневно, – рассказывает свободный художник Адалат Каршиева. – На моих картинах все, что меня окружает сейчас: внуки, семья, природа. Люблю писать с натуры, выезжать на пленэры. Предпочитаю яркие краски, они у меня ассоциируются с востоком, а я абсолютно восточная женщина. Цвет и свет для меня служат источником созидательной жизненной энергии.

В экспозиции представлены жанровая живопись, пейзажи, портреты, натюрморты. Картины написаны маслом, акварелью, акрилом. Сюжеты полотен, по признанию художницы, рождаются легко. Чтобы появилось вдохновение, ей порой достаточно проникнуться состоянием природы или увидеть мимолетную улыбку. Желание взяться за кисть могут пробудить даже лежащие на столе фрукты, как например, случилось с натюрмортом «Гранатовые зерна». А трудолюбия и упорства Адалат Усмановне не занимать!

Когда Адалат Каршиевой предложили организовать персональную выставку, она согласилась не сразу, долго отбирала работы. Сомневалась, переживала, как оценят ее творчество художники, ведь все это время она писала как бы «для внутреннего пользования», украшая картинами свой дом, изредка дарила их родственникам и близким друзьям.

– Писать портреты и точно передавать образ – дело очень непростое, – сказал директор Музея изобразительного искусства, заслуженный деятель Казахстана Айнабек Оспанов. – У Адалат Усмановны много хороших картин, есть интересные образы и сюжеты. По всему видно, что она пишет с удовольствием.

Зрители, пришедшие на открытие выставки «Армандар орындалады», с такой оценкой тоже согласились, отметив содержательность картин и скромность автора.