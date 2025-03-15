Мечты сбываются: из вагончика – в новый дом

Армангуль Катаева вот уже несколько лет не может работать. После скоропостижной кончины ее супруга, уехавшего на заработки, она практически лишилась здоровья. Женщина прикована к постели. На ее иждивении – 8-летний сын и дочка с двумя маленькими детьми. Семья была вынуждена переселиться в вагончик.

Об этой истории стало известно руководителю ОФ «Мы люди – мы вместе» Имангазы Досмухамбетову. Волонтеры решили изменить жизнь семьи. Несколько месяцев общественный фонд собирал средства для покупки трехкомнатного дома. Стало известно, что средств на содержание детей у Армангуль Катаевой не было, поэтому сына приш­лось отдать в школу-интернат.

– Мы хотели, чтобы семья воссоединилась. Привозили продукты и предложили жителям региона собрать средства для покупки дома. Еще вчера нам не хватало чуть больше трехсот тысяч для его приобретения – и вот ночью, в преддверии светлого праздника Амал, один добрый человек закрыл нам сбор. И сейчас мы едем оформлять документы. Мечты сбываются! Наш фонд благодарен людям за их помощь и поддержку, за то, что не остались в стороне от чужой беды. Семья воссоединена, – рассказал Имангазы Досмухамбетов.

Под опекой фонда «Мы люди – мы вместе» находится свыше 400 семей. Все они, надеется руководитель, в преддверии Наурыза получат продуктовые наборы. Для этого идет сбор средств. В целом, говорит Имангазы Досмухамбетов, они стараются помогать всем, кто оказался в трудных жизненных ситуациях.

– Бывает, что люди буквально остаются на улице и приходят к нам посреди ночи, просят помощи. Конечно, мы стараемся как можем. Вот и Армангуль Катаеву тоже не оставили в холодном вагончике: сняли им комнату, собирая средства на дом. Конечно, крайне сложно каждого обеспечить жиль­ем. Мечтаем, что когда-нибудь добрый человек или группа лиц подарит фонду дом, в который смогут приходить все нуждающиеся и получать временное пристанище, – говорит Имангазы Досмухамбетов.

История Армангуль Катаевой — лишь одна из множества подобных, где доброта становится спасением. Благодаря отзывчивости людей и усилиям волонтеров семья получила не просто крышу над головой, но и надежду на достойное будущее. А люди еще раз доказали, что вместе мы способны на великие дела.

Фонд работает в Мангистау уже много лет, его волонтеры помогли тысячам граждан региона. На постоянной основе организуются сбор и ярмарки вещей. Нуждающихся, говорит Имангазы Досмухамбетов, в регионе немало, поэтому фонду необходимы дотации. Каждый может внести свою лепту в поддержку благотворительных инициатив. Ведь даже небольшая помощь способна изменить судьбу тех, кто оказался в сложной ситуации. И эта история – лучшее тому подтверждение.