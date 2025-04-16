Мечты сбываются

Новоселье
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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Программа «Алматы жастары» помогает молодежи обрести жилье

фото Кайрата Конуспаева

Алматы – один из первых городов Казахстана, где на системной основе стал решаться вопрос обеспечения молодежи жильем. С 2017 года здесь реализуется жилищная программа «Алматы жастары», направленная на поддержку молодых специалис­тов, занятых в приоритетных сферах: образовании, здравоохранении, культуре, спорте и науке. В рамках этой программы участникам предоставляются льготные условия по ипотеке.

В 2025 году не менее 2 550 молодых алматинцев получат возможность приобрести жилье по дос­тупной цене при поддержке акимата Алматы и Отбасы банка. Как сообщила руководитель отдела жилищных программ управления развития коммунальной инфраструктуры акимата Рита Нурбеккызы, прием заявок на участие в программе 2025 года завершился 26 марта. За этот пе­риод поступило более 6 600 заявлений от молодых специалистов. В настоящее время проводится проверка документов. Окончательные списки участников будут опубликованы в конце апреля.

Отметим, что в этом году предельная сумма займа была увеличена с 18 млн до 20 млн тенге за счет средств местного бюджета и Отбасы банка. Кроме того, участникам программы предос­тавляется возможность приобрести квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке, индивидуальное жилье (частный дом) на территории Алматы и Алматинской области.

С начала реализации «Алматы жастары» уже 5 990 молодых специа­листов стали владельцами собственного жилья. Это важный вклад в развитие человеческого капитала мегаполиса и создание устойчивых условий для жизни молодых трудящихся.

Один из ярких примеров успешного участия в программе – история жительницы Алматы Данагул Лекаровой. В 2019 году молодой специалист получила однокомнатную квартиру по программе арендного жилья сроком на пять лет в микрорайоне «Коккайнар». Символическая плата за нее позволила сосредоточиться на накоплении средств для будущей покупки жилья. И вот спустя несколько лет мечта сбылась – Данагул приобрела собственную двухкомнатную квартиру в Наурызбайском райо­не – в микрорайоне «Шугыла».

Она признается: до сих пор не верит, что это действительно ее жилье.

– У меня светлая, просторная квартира. Она удачно расположена – рядом есть магазины, школы, детские сады... Это не просто стены, это мой мир, мое пространство, где все наполнено смыслом. В детстве, когда наша семья часто переезжала, я мечтала о своем доме, который был бы наполнен воспоминаниями. Теперь эта мечта стала реальностью благодаря поддержке государства, – говорит она.

Данагул родом из Кызылорды. В 2010 году она приехала в Алматы, чтобы поступить в Казахский национальный педагогический университет им. Абая. Получив диплом учителя казахского языка, специалист с 2014 года работает­ в школе № 77. В 2019-м вышла замуж. Сразу возник квартирный вопрос.

Не откладывая в долгий ящик Данагул тут же подала заявку на участие в программе по получению арендной квартиры без права выкупа. Ее почти сразу одобрили. Это был первый шаг на пути к приобретению собственного жилья.

Вспоминает, что на аренду вместе с коммунальными услугами они с мужем тратили всего 25 тыс. тенге в месяц. Это позволяло откладывать больше средств. Семейная пара поставила перед собой цель за пять лет накопить на собственное жилье. В итоге собрали нужную сумму и подали заявку по программе «Алматы жастары» на получение ипотечного займа.

В рамках заявки семье был одоб­рен жилищный заем на 14 лет под 5% годовых. Первоначальный взнос составил 1,8 млн тенге, к нему добавили еще четыре миллиона накоплений. В результате квартира площадью 52 кв. м обошлась в 22 млн тенге.

Ежемесячный платеж по ипотеке составляет 142 тыс. тенге. При этом, если в течение семи лет семья выплатит 9 млн тенге, ставка снизится­ до 3,5%.

– Я всегда мечтала о любимой работе и собственном доме. И теперь могу с уверенностью сказать: мечты сбываются. Главное – ставить цели, планировать и быть финансово грамотным. Сейчас я вижу, что молодежь становится все более осознанной, думает о будущем и стремится к стабильности. «Алматы жас­тары» – это реаль­ный инструмент, помогающий уверенно смотреть в завтра, – делится мнением Данагул.

Она отметила, что государство поддержало ее дважды. Сначала предоставило квартиру в аренду с хорошими условиями, а затем оказало существенную поддержку в приобретении ипотечного жилья на выгодных условиях.

Данагул желает каждому казах­станцу обрести свой дом и верит, что при желании, трудолюбии и поддержке государства возможно все.

#программа #жилье #Алматы жастары

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