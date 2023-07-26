Мечты сбываются!

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Наталия Хомс

Не спеша погулять по улицам Астаны, услышать или даже сотворить прекрасную историю любви или, наконец, просто подышать свежим воздухом и «замедлиться» стало возможным благодаря проекту «Мечты в большом городе».

 

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Иммерсивный аудиопроменад – это театрально-экскурсионный жанр, где каждый человек становится активным участником, проживая уникальный эмоциональный опыт. Перформанс объ­единяет в себе элементы спектак­ля, экскурсии, квеста и флешмоба.

– «Мечты в большом городе» – добрый, мотивирующий аудиоперформанс, где гости погружаются в историю города и его жителей. Такое погружение помогает прочувствовать атмосферу столицы, где случайные прохожие становятся актерами, мегаполис – сценой, а действие разворачивается в голове слушателя, – объяснил методист проектного отдела Центра по развитию креативных индустрий акимата г. Астаны Ильдар Заречный.

Следуя за голосом в наушниках, которые нам раздали организаторы, мы проходим по просторным проспектам, красивым пешеходным улицам, по любимой горожанами набережной реки Есиль, другим известным и не очень локациям.

Повествование в этом аудиоперформансе идет от имени нашего любимого города. Астана знает каждого из нас: привычки и любимые места, радости и невзгоды... Она знакомит нас с удивительной романтической историей Алии и Санжара, которые в быстром ритме большого города упорно не замечают, что созданы друг для друга. Но если поверить героям, чуть-чуть подтолкнуть их к встрече – осознаешь, что в этом городе нет ничего невозможного! Стоит только прислушаться к своей мечте, уловить момент – и… Астана обязательно поможет исполнить заветное желание.

Говорит столица, кстати, голосом популярной ведущей «Русского радио» Айсулу Ахимовой. В роли Алии, Санжара и исторических личностей – профессиональные актеры озвучания с большим стажем. Оттого им веришь безоговорочно, сопереживаешь их истории и болеешь за хэппи-энд.

– Зачастую сначала люди не понимают, куда приходят, думают – просто экскурсия, но потом с удивлением обнаруживают, что это намного больше – смесь спортивной прогулки и вдохновляющих аудиоисторий. Часто слышим, что участники уходят после спектакля, как после терапии. Для меня важен именно этот эффект: люди становятся немного счастливее, получая новые эмоции, опыт, впечатления, совершая открытия всего за 90 минут прогулки, – рассказала продюсер-консультант аудиопроменада Анна Шелепова.

Соглашусь с Анной, эффект у променада действительно терапевтический. Мы смеялись, грустили, бегали, танцевали, играли на воображаемых инструментах, даже кричали на реку с совершенно незнакомыми людьми, ставшими на эти полтора часа такими близкими… И было все равно, оглядываются ли на нас прохожие, улыбаются ли нам в ответ, ведь нас вела история – страны, столицы и двух влюбленных. А потом было очень приятное послевкусие и хорошее настроение на весь день.

– Перед аудиопроектом стояла интересная задача: рассказать о столице легко, ярко и в то же время основываясь на реальных исторических фактах. Важно было сделать такой развлекательно-познавательный формат, чтобы он одинаково нравился людям разных возрастов: от 12 лет и до пенсионного. Уже сейчас по отзывам гостей можно уверенно сказать, что это получилось, – отметила Анна Шелепова.

К слову, аудиопроменад проходит на русском и казахском. Каждый участник может выбрать удобный язык. Проект, приуроченный к 25-летию столицы, будет идти до конца лета, так что у вас тоже есть шанс прогуляться по Астане и увидеть ее другими глазами. А возможно, даже заново открыть для себя любимый город.

#Астана #проект #променад #мечты #аудиопроменад

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