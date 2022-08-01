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Медали из Италии
Абзал Камбар

Казахстанский борец Дарын Аскербек завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юношей до 17 лет по вольной борьбе, который проходит в Италии.

Представитель юниорской сборной нашей страны в финале в весовой категории до 55 кг встретился с борцом из США. По ходу поединка Аскербек уступал своему сопернику, однако затем сумел совершить впечатляющий камбэк, отыграв отс­тавание в 6 баллов. В итоге Дарын победил со счетом 11:10. Таким образом, казахстанец выиграл «золото» на юниорском мировом первенстве, борец из США стал серебряным призером турнира, а «бронза» досталась представителю Индии.

Днем ранее здесь же, в Италии, на чемпионате мира U17 по женской борьбе бронзовую медаль завоевала и Алина Ертостик. Наша спортсменка проявила себя в категории до 73 кг. В полуфинале она уступила представительнице Индии Малик Прие, которая впоследствии стала чемпионкой мира. В схватке же за третье место казахстанке противостояла американка Кайулани Гарсия.

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