Медиаизмерения в новой реальности

Вопросы потребления контента и измерений в медиасфере обсудили на конференции представители крупнейших казахстанских телеканалов, производители рекламы и эксперты.

Представители крупнейших отечественных телеканалов, компаний, занимающихся медиаизмерениями и производством рекламы, встретились на конференции «Потребление медиаконтента в Казахстане. Факторы влияния и тенденции развития», организованной Национальной медиаассоциацией при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

В обсуждении приняли участие министр информации и общественного развития Аскар Умаров, председатель Комитета информации МИОР Канат Искаков, председатель правления АО «РТРК «Казахстан» Ляззат Танысбай, генеральный директор ТОО «TNS Central Asia» Татьяна Старцева, директор по развитию международного бизнеса исследовательской компании Kantar Евгения Молчина, руководители телерадиокомпаний, представители госорганов и иностранные эксперты.

Как отметил Аскар Умаров, особенности потребления контента и формирования аудитории в современных реалиях представляют большой интерес для отечественной медиасферы.

– На этой дискуссионной площадке можно отметить большую заинтересованность в обсуждении указанного вопроса как со стороны телеканалов, так и со стороны госорганов и рекламных агентств, – сказал министр. – Думаю, что такая платформа для диалога и проведение открытых дискуссий поспособствуют развитию нашей медиасферы. Все предложения, которые здесь озвучиваются, будут изучены и проработаны для применения лучших идей в современной медиапрактике.

Глава МИОР напомнил, что в Казах­стане по поручению Президента будет пересмотрен Закон «О СМИ». Сейчас формируется проект документа, идут активные обсуждения. Представители СМИ, в частности, предлагают рассмот­реть возможность включения в до­кумент положений, регламентирующих медиаизмерения с учетом особенностей потребления контента в новой реальности.

Непосредственно медиазамерам была посвящена первая сессия конференции. Участники дискуссии рассмот­рели данные измерений и обсудили вопрос распространения контента, который генерируют отечественные телеканалы через традиционное телевидение и посредством Интернета. Модератором выступил руководитель ОЮЛ «Национальная медиаассоциация» Кемелбек Ойшыбаев.

– Мы рассматриваем тенденции медиапотребления в Казахстане, чтобы понять и осмыслить основные факторы, влияющие на объемы и способы потребления контента, – отметил он. – Важно понимать, как меняется и куда движется медиапотребление как в Казахстане, так и в мире.

В свою очередь глава Комитета информации МИОР Канат Искаков обратил внимание на то, что для уполномоченного госоргана в сфере информации ключевой вопрос – конкурентоспособность отечественного медиапространства.

– Этот вопрос задают нам все: от рядовых граждан до руководителей госор­ганов, которые занимаются госфинансированием и аудитом. Для нас важно, чтобы привлекательность информационных ресурсов росла. И как показывают социологические исследования, телевидение, несмотря на кризис­ные явления, все еще остается одним из основных источников информации, уступая только социальным сетям. В целом структура медиапотребления в нашей стране соответствует мировым трендам, – сказал Канат Искаков.

Он сообщил, что сейчас для получения полной картины медиарынка на интернет-платформе министерства запущена панельная сеть, созданная в партнерстве с исследовательской компанией Kantar, аналитической компанией MediaHills и «Казактелекомом». В этой сети в режиме реального времени отображаются данные медиаизмерений.

По его словам, сейчас очень остро стоит вопрос кастомизации информационного продукта, то есть его индивидуализации с учетом запросов казахстанских потребителей, клиентоориентированности государственного информационного заказа. Также необходимы качественные и подробные замеры в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек. Сейчас этот сектор остается не охваченным измерениями, а между тем в селах и малых городах в Казахстане проживает довольно значимая часть аудитории, потребляющей медиаконтент.

Но прежде всего, как отметил председатель комитета, нужно решить главный концептуальный вопрос.

– Сейчас, когда пересматриваются закон о СМИ и другие нормативные правовые акты, мы настаиваем на том, чтобы дать определение в законе тому, что есть медиаизмерение. Пока в нашем законодательстве такого понятия нет, – подчеркнул Канат Искаков.

Вторая сессия конференции была посвящена теме «Тенденции потреб­ления медиаконтента на международном уровне. Перспективы изменения контента в мире. Расширение медиаизмерений в интернет-среде и через приложения».

Представители крупных международных агентств, занимающихся медиазамерами, а также сейлз-хаусов (компаний по продаже рекламы в СМИ) и рекламных агентств обсудили лучший опыт разных стран в организации измерений потребления контента.

Кроме того, руководители крупных телеканалов, сейлз-хаусов и рекламных агентств представили свое видение развития медиаконтента и конкуренции на телевидении, а также обсудили влияние медиаизмерений и развития контента на рекламный рынок.