Медпомощь должна быть максимально приближенной к месту жительства – Смаилов

Вопросы повышения доступности первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) рассмотрены на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

В своем докладе министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что помощь в рамках ПМСП по республике оказывают 5 617 объектов. К ним относятся медпункты, врачебные амбулатории, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и так далее.

Работа данного звена здравоохранения построена по принципу семейного обслуживания с обеспечением территориальной доступности. Для этого созданы участковые мультидисциплинарные команды, куда входят участковый врач, 3 средних медработника, соцработник и психолог.

За последние 3 года государством реализован ряд мер по укреплению ПМСП. Так, выросло финансирование амбулаторного уровня, охват консультативно-диагностической помощью увеличен в 7 раз, доступность дорогостоящих услуг КТ – в 9 раз, МРТ – в 6 раз.

Наряду с этим пересмотрен государственный норматив сети организаций здравоохранения. В частности, в селах, где проживает минимум 500 человек, количество медицинских работников увеличено с одного до трех. Расширены функции сестринского приема. Для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание ускорено обследование в организациях ПМСП в рамках «зеленого коридора».

Кроме того, увеличилось амбулаторное лекарственное обеспечение ПМСП. Если в 2019 году препараты закупались по 48 заболеваниям, то в 2023 году перечень расширен уже до 126 с охватом около 4 млн человек. Усилено раннее выявление заболеваний среди детского населения и сельских жителей.

Параллельно с этим ведется работа по цифровизации здравоохранения, развитию транспортной медицины, подготовке квалифицированных специалистов и так далее.

Министр добавила, что с этого года также реализуется пилотный Национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения», в рамках которого до конца 2025 года планируется построить 655 объектов ПМСП, модернизировать 32 многопрофильные центральные районные больницы и подготовить не менее 1 100 медработников для сельского здравоохранения.

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев рассказал о мерах по вовлечению граждан в систему обязательного социального медицинского страхования. Аким Атырауской области Серик Шапкенов проинформировал о работе по модернизации объектов первичной медпомощи. С докладом также выступила заместитель акима Алматы Асем Нусупова.

Премьер-министр подчеркнул, что за последние годы отмечается улучшение доступности медпомощи. Так, расширился перечень заболеваний, по которым предоставляется бесплатное лекарственное обеспечение. Стали доступнее услуги реабилитации. Растет финансирование на амбулаторно-поликлиническую помощь. Вводятся новые объекты здравоохранения, что особенно актуально для сельской местности, где нет возможности обратиться в другие медорганизации.

«Но проблемы всё равно остаются. Например, население жалуется на большие очереди к узким специалистам, недостаточное количество медицинского оборудования. Есть вопросы и по лекарственному обеспечению для тех, кто стоит на учете по различным заболеваниям. Акиматы регионов должны максимально ответственно подойти к обеспечению доступности и качества первичной медико-санитарной помощи. В том числе к реализации нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения», – сказал Алихан Смаилов.

Как отметил глава правительства, медицинская помощь должна быть максимально приближенной к месту жительства людей. Наряду с этим требуется повысить качество менеджмента со стороны первых руководителей медорганизаций.

«Иногда из-за плохого управления и координации люди не получают вовремя нужное лекарство или лечение. Поэтому министерству здравоохранения совместно с акиматами надо продолжить системную работу по данным вопросам», – указал премьер-министр.

По его словам, для обеспечения отрасли кадрами, в первую очередь узкими специалистами, нужно внедрять новые методы стимулирования выпускников медуниверситетов и колледжей, а также опытных специалистов для работы в регионах, особенно в селах.

Вместе с тем Алихан Смаилов указал, что объекты здравоохранения на сегодня обеспечены медицинским оборудованием на 84%, из них более половины изношено. В этой связи требуется дооснастить учреждения ПМСП согласно имеющимся нормативам.

Премьер-министр также обозначил важность дальнейшей цифровизации здравоохранения, особенно объектов первичной медико-санитарной помощи. В частности, требуется ускорить процесс подключения организаций здравоохранения ниже районного уровня к высокоскоростному Интернету.

«Нужно обеспечить внедрение телемедицины и дистанционных услуг даже в селах, чтобы люди могли получить необходимую консультацию оперативно и на месте. Эти меры необходимы для достижения задач, поставленных главой государства по расширению доступа к медицинским услугам по месту жительства», – заключил он.