Как сообщил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов, в рамках поручения Главы государства в стране создается взаимосвязанная система, которая обеспечит прозрачность оказания медицинской помощи и сквозного контроля, а также объективность и актуальность данных в сфере здравоохранения. По его словам, от цифровизации напрямую зависит качество медпомощи, ее доступность для граж­дан и эффективность работы всей отрасли.

Ведомство работает над снижением административной нагрузки на медицинских работников. Ранее врачам приходилось использовать несколько информационных систем и дублировать одни и те же данные. Благодаря интеграции и доработке ИС удалось сократить нагрузку на врачей на 40%, а в 2025 году планируется довести этот показатель до 50%.

Цифровая идентификация пациентов позволяет исключить фиктивные записи о предоставленных медицинских услугах и обеспечивает прозрачность как для пациентов, так и для Фонда медицинского страхования. Сегодня более 1 800 медицинских организаций уже работают с системой, и ежедневно свыше 80 тыс. сотрудников используют ее. С начала года проведено более 66 млн приемов, из которых 26 млн (39%) – с цифровой идентификацией.

Ербол Оспанов отметил также значительный прогресс в оцифровке медицинских справок. Теперь справки для водительской комиссии, о прохождении медосмотра, паспорт здоровья ребенка и заключение ВКК дос­тупны в электронном формате. Это исключает необходимость личного визита в поликлинику, снижает риск подделок и экономит время граждан.

Современные технологии внед­ряются и в экстренную медицинскую помощь. В Астане и Алматы запущен пилотный проект по использованию видеожетонов сотрудниками скорой помощи. Устройства оснащены кнопкой SOS, функцией геолокации и автоматически сохраняют видео­записи выездов. Уже зафиксировано более 3 000 таких выездов.

Ведомство оцифровывает и лекарственное обеспечение. Внедрена система маркировки лекарств. С октября прошлого года пациенты, состоящие на диспансерном учете, получают­ лекарства по QR-коду через «Социальный кошелек». С января этого года все закупки лекарств и медизделий переведены на единый цифровой портал med.ecc.kz, что позволило обеспечить прозрачность закупок и сэкономить более 757 млн тенге.

– В июле в Астане стартует пилотный проект по обеспечению лекарствами через частные аптеки. Пациенты, стоящие на

Д-учете, в том числе с гипертонией, смогут получать препараты с частичной компенсацией, – анонсировал вице-министр.

В ходе второй пресс-конференции в СЦК заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Максат Елемесов сообщил, что весной текущего года посажено 225 млн деревьев на площади 141 тыс. га. По поручению Главы государства на осушенном дне Аральского моря на общей площади 1,1 млн га создаются саксаульники. Для общественного мониторинга за посадками используется интерактивная карта, которая обновляется по мере проведения лесохозяйственных мероприятий.