Медсестра - это призвание

Статьи,Медицина
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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

12 мая мир празднует Международный День медицинской сестры. Это не просто профессия, а призвание: оперативность, забота, ответственность и поддержка на передовой медицины. От их профессиональных рук и сердец зависит комфорт и скорейшее восстановление пациента

Медсестра-анастезистка отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Национального госпиталя МЦ УДП Казахстана Лаззат Тилеуова с детства мечтала быть врачом, как многие девчонки, «лечила» кукол, представляла себя в белом халате. В Ташкенте она окончила медицинский колледж, после поступила в институт на специальность «высшее сестринское дело». Работала в республиканском центре эндокринологии, затем переехала в Алматы. Здесь в частных клиниках получила огромный опыт, а после перешла в Национальный госпиталь.

- Что значит для женщины быть медицинской сестрой, какой нужно иметь характер?

- Всю душу, все время медсестра вкладывает в работу, каждый день совершенствует свои навыки, знания, чтобы улучшить здоровье и качество жизни пациентов, - рассказывает Лаззат. - В октябре я успешно прошла учёбу в Астане в «Центре Сердца» по направлению "искусственное кровообращение как система перфузии " и у меня официально есть вторая специальность как "медсестра-перфузист". По этому направлению меня могут экстренно вызвать в любое время суток в операционную, чтобы настроить и применить аппарат искусственного кровообращения при аортокоронарном шунтировании, а также второй аппарат для аутотрансфузии «Autolog».

В целом, наша работа тяжелая, очень ответственная. Все нужно делать быстро, важны скорость, точность, оперативность, нужно уметь концентрироваться только на работе. 

- Какие самые запоминающиеся моменты в работе?

- Как-то ночью в реанимацию поступил пациент с отеком легких, мы оказали ему экстренную помощь. Пациенту стало лучше, он начал самостоятельно дышать, вместе с ним и мы выдохнули… Мужчина поблагодарил, сказал, что мы - волшебники! 

- Давайте представим, что медсестры вдруг не вышли на работу. Врач справится?

- Мы тесно связаны друг с другом, медсестра - вторая рука врача, в той же операционной при подаче наркоза во время операции. В реанимации все назначения, уход делает медсестра, от нее многое зависит, чтобы пациент скорее выздоровел, вернулся к качественной жизни.

В наш профессиональный праздник хочу пожелать всем медсестрам крепкого здоровья, неиссякаемых внутренних ресурсов, личных побед, трудовых заслуг! Желаю всегда слышать искреннюю благодарность за свой нелёгкий труд!

#медицина #медсестра #профессия

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