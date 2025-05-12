12 мая мир празднует Международный День медицинской сестры. Это не просто профессия, а призвание: оперативность, забота, ответственность и поддержка на передовой медицины. От их профессиональных рук и сердец зависит комфорт и скорейшее восстановление пациента

Медсестра-анастезистка отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Национального госпиталя МЦ УДП Казахстана Лаззат Тилеуова с детства мечтала быть врачом, как многие девчонки, «лечила» кукол, представляла себя в белом халате. В Ташкенте она окончила медицинский колледж, после поступила в институт на специальность «высшее сестринское дело». Работала в республиканском центре эндокринологии, затем переехала в Алматы. Здесь в частных клиниках получила огромный опыт, а после перешла в Национальный госпиталь.

- Что значит для женщины быть медицинской сестрой, какой нужно иметь характер?

- Всю душу, все время медсестра вкладывает в работу, каждый день совершенствует свои навыки, знания, чтобы улучшить здоровье и качество жизни пациентов, - рассказывает Лаззат. - В октябре я успешно прошла учёбу в Астане в «Центре Сердца» по направлению "искусственное кровообращение как система перфузии " и у меня официально есть вторая специальность как "медсестра-перфузист". По этому направлению меня могут экстренно вызвать в любое время суток в операционную, чтобы настроить и применить аппарат искусственного кровообращения при аортокоронарном шунтировании, а также второй аппарат для аутотрансфузии «Autolog». В целом, наша работа тяжелая, очень ответственная. Все нужно делать быстро, важны скорость, точность, оперативность, нужно уметь концентрироваться только на работе.

- Какие самые запоминающиеся моменты в работе?

- Как-то ночью в реанимацию поступил пациент с отеком легких, мы оказали ему экстренную помощь. Пациенту стало лучше, он начал самостоятельно дышать, вместе с ним и мы выдохнули… Мужчина поблагодарил, сказал, что мы - волшебники!

- Давайте представим, что медсестры вдруг не вышли на работу. Врач справится?