Медсестры будут вести прием пациентов в поликлиниках

Такой подход позволит более рационально распределять нагрузку на врачей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате перераспределения функционала врачей и медсестер поликлиник, медицинские сестры будут наделены правом вести самостоятельные приемы больных, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Начато обучение среднего медицинского персонала по программам, которые позволяют им вести пациентов с заболеваниями по ряду таких направлений, как кардиология, нефрология, эндокринология, гастроэнтерология, офтальмология, оториноларингология и хирургия.

Это позволит более рационально распределять нагрузку на врачей и повысить эффективность работы первичного звена, пояснили в госоргане.