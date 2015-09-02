Свежий выпуск «Медвежий» тренд По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ, фото АФП

В понедельник основной индекс cаудовской фондовой биржи Tadawul All Share упал на 2,2% – до 7 522,47 пункта. За август он потерял 17%, чего не наблюдалось с октября 2008 года, сообщает INTERFAX.RU. Нефть Brent, к которой привязано ценообразование на половину мировых поставок нефти, дешевеет четвертый месяц подряд.

Нефтяная выручка составляет порядка 90% доходов бюджета Саудовской Аравии. На прошлой неделе индекс Tadawul All Share перешел к «медвежьему» тренду (падение более чем на 20% с последнего пика) во второй раз менее чем за год. Падение греческого рынка акций с начала августа составляет 21,3%, на третьем месте с конца – египетский EGS 30, опустившийся за месяц на 13,5%.



Варвары XXI века

Боевики так называемого ИГИЛ разрушили один из главных памятников архитектуры Пальмиры – античный храм Бэла, передает BBC News.

Храм Бэла, посвященный верховному божеству Пальмиры, построили в I веке нашей эры. Он – одна из главных достопримечательностей города и представлял собой свое­образный гибрид восточной и античной архитектурных традиций: планировка была выполнена в стиле сооружений Ближнего Востока, а фасады – по образцу греческих и римских храмов. До начала гражданской войны в Сирии его ежегодно посещали свыше 150 тыс. туристов.

Это второе святилище в древнем городе, пострадавшее от рук боевиков. 24 августа стало известно, что они взорвали храм Баалшамина и обезглавили 82-летнего главного смотрителя античного комплекса.



Американская статистика

Семь из десяти американцев недовольны положением дел в своей стране. Такой вывод следует из результатов опроса, опубликованных Квиннипэкским университетом США.

71% жителей Соединенных Штатов, отвечая на вопросы социологов, отметили, что «недовольны» положением дел в стране, причем 41% из них «очень недовольны».

Несколько лучше обстоят дела с поддержкой федеральной власти. 49% избирателей «недовольны, но не рассержены», в то время как 27% американцев действия Вашингтона «рассердили». Безоговорочной поддержкой власть пользуется у 2% «полных энтузиазма» жителей. Президент Барак Обама пользуется поддержкой 45% американцев, тогда как 53% его деятельность не одоб­ряют. Исследование проводилось с 20 по 25 августа, опрошены были 1 563 зарегистрированных избирателя.



Предложена «дорожная карта»

Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура предложил «дорожную карту» с целью выполнения положений Женевского коммюнике от 30 июня 2012 года – базового международного документа по сирийскому урегулированию.

В плане эмиссара ООН, как сообщает ТАСС, преду­сматривается, что президент Башар Асад останется у власти, однако, будет выполнять «протокольные функ­ции». Основные полномочия перейдут к переходному органу власти. Кроме того, предлагается создать Совместный военный совет, куда войдут сирийские офицеры и представители вооруженных группировок оппозиции.

Политический процесс, согласно плану, распадается на три этапа: переговоры между правительством и оппозицией, переходный период и окончательное формирование государства путем проведения парламентских и президентских выборов под эгидой ООН.

В интервью телеканалу «Аль-Манар» президент САР подверг критике де Мистуру, заявив, что ооновский посланник «не является нейтральным». Ранее, как пишет «Аль-Хаят», Дамаск отверг мирную инициативу Тегерана, которая также предусматривала проведение всеобщих выборов под международным контролем. Сирийский лидер расценил это «как вмешательство и ущемление суверенитета».

