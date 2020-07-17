Медвежья услуга

Елена Левкович
Вчера, блуждая по новостным сайтам ближнего зарубежья, наткнулась на слезливую историю. Муж и жена, оба бывшие детдомовцы, растят четверых детей от года до 6 лет в непригодном для жилья доме: крыша течет, во всех комнатах по стенам расползлась черная плесень, в холодильнике шаром покати. Семья живет на гос­пособие, вполне, кстати, адекватное, и нечастые заработки главы семейства. Бывает, и соседи подкинут чего пожевать.

К истории уже подключился детский омбудсмен региона, который проверит действия чиновников в отношении этой семьи – опека навещала их регулярно. Откликнулись и неравнодушные: местные жители собирают вещи и продукты для мамы и ребятишек. Будут думать и как подлатать старый домишко, который, кстати, достался родительнице от бабушки.

История, по сути, банальная: как будто у нас в стране нет полуразрушенных хибар, в которых, подставляя тазы под «плачущий» во время ливня потолок, годами ютятся люди. И как будто у нас сироты и выпускники детдомов сразу же обретают и кров, и стол и обзаводятся постоянным мес­том работы. Но в истории молодой семьи меня поразило другое: даже на фоне заплесневелых обоев и ржавых труб в квартире откровенная грязь: дохлыми мухами залеплены обои, сквозь оконные стекла еле пробивается дневной свет. Чумазые дети копошатся в каком-то тряпье и шлепают босиком по давно не мытому полу. На заднем плане во время съемки папа обращается к одной из дочек: «Не скули», правда, добавляет «пожалуйста». А хозяйка тем временем жалуется: не дали, не выделили, пообещали и не принесли.

Знаете, я не готова брать на себя обязанности Господа Бога и судить этих людей – сама, как и все, не без греха. Но, пожалуй, соглашусь с мнением тех в комментариях, кто считает, что жалеть семейную пару все же не стоит – это их выбор жить вот так. «Разве отсутствие денег мешает искупать детей? Или постирать постельное белье и разложить по местам вещи?» – справедливо воп­рошают комментаторы.

Жалеющие молодую мать ее оправдывают: «Ее саму недолюбили, вот она и не знает, как любить своих детей и как их воспитывать». При этом активно катят бочку на власть, прямо как у нас: «куда смотрит акимат?». Наверное, именно чиновники должны помыть детей, полы и окна.

Вот именно из-за таких противоречий я в свое время и поменяла свой взгляд на волонтерство. Противоречий своих, внутренних, когда поначалу тебе искренне жаль людей, но со временем ты понимаешь, что твоя жалость – медвежья услуга. За пару лет волонтерства я пришла к выводу, что жалеть нужно в первую очередь детей. Именно они – заложники ситуа­ций, созданных в большинстве своем их родителями. По личному опыту знаю, что далеко не все нуждающиеся хотят работать, поводов «откосить» немерено – от «мне нельзя сидячую работу» до «а вдруг кто увидит, что я продавщица?» Желания учиться – еще меньше: единицы соглашались пройти какие-нибудь курсы или хотя бы приводить на занятия своих детей. И спустя какое-то время ты начинаешь уставать уговаривать, понимать, жалеть. Хотя нет, жалость по-прежнему остается – к детям.

Возможно, я слабый и невеликодушный человек, но, скажите, чего ради приучать вполне себе здоровых, молодых и крепких людей к иждивенчеству? Помнится, была у меня соседка по двору – молодая женщина с грудничком, которую выгнала своя же родня за «недостойное поведение». Помогали мы ей с моей родственницей, натащили вещей, детского питания. А потом она попросила взять ей кредит. Оформить его я должна была на себя, естественно, просто потому, что ей показалось это в порядке вещей. Вот такой вот у некоторых порядок в голове.
